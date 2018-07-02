Как уборка дома влияет на здоровье

Ученые рассказали, почему не стоит пренебрегать генеральной уборкой в собственном доме.

По словам ученых Колумбийского университета, генеральная уборка дома с использованием моющих средств предохраняет организм от воздействия токсических химических веществ, med2.

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Но здесь надо быть тоже осторожным и не переборщить. Ведь некоторые средства для уборки могут навредить здоровью. Поэтому следует использовать пылесос, обычную влажную тряпку и веник.

Благодаря уборке семья избежит нарушений гормональной системы и уменьшит риск возникновения бесплодия.

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Генеральная уборка дома с использованием моющих средств предохраняет наш организм от воздействия токсических химических веществ, как показало исследование.

Некоторые средства для чистки сами по себе изрядно угрожают здоровью, однако использование пылесоса, влажной тряпки, веника и даже мытьё рук уменьшает уровень ядовитых огнеупорных веществ, которые могут проникать из мебели в наш организм. Эти вещества связаны с нарушениями гормональной системы и бесплодием.

Уборка дома сокращает уровень ядовитых огнеупорных веществ, которые могут проникать из мебели в организм, наполовину. Также важно регулярно мыть руки - это уменьшит уровень еще на 31%.

Как выяснили ученые в ходе лабораторных экспериментов, доказано, что эти вредные вещества способны разрушать ДНК человека.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.