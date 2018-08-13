15:41
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как участники Танцы со звездами 2018 готовятся к шоу фото и видео

59 Читати новину українською
Танцы со звездами 2018: участники проекта
Танцы со звездами 2018: участники проекта / 1+1

26 августа в Украине стартует долгожданное шоу "Танцы со звездами". Всего в проекте примут участие 14 знаменитостей, которые уже начали подготовку к прямым эфирам.

В сети до сих пор продолжается звездный челлендж, в котором селебритиз соглашаются на участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами". Согласно анонсу, это будет самое масштабное и грандиозное шоу года.

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

Сейчас известны имена 12 звезд, которые выйдут на паркет. Среди них – грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, певица Слава Каминская, актер кино и театра Павел Вишняков, певица Мишель Андраде, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, а также телеведущая Оксана Марченко.

Знаменитости не отдыхают перед началом телепроекта, а усиленно готовятся к началу "Танцев со звездами". В частности, Слава Каминская показала свою растяжку и фото перед занятием танцами. Кадры с тренировки получились довольно пикантными.

 

Если ты не "балльник" – лей слезы в рукомойник. Зато я хорошо пою,
– с юмором написала Слава Каминская. 

 

Читайте также: Алена Шоптенко призналась, пойдет ли на проект "Танцы со звездами"

А вот Злата Огневич в усиленном темпе отрабатывает грациозные па. Певица показала фрагмент занятия, на котором видно, что звезда находится в отличной форме и готова побороться за победу в шоу.

 

Телеведущая Маша Ефросинина тоже не отстает: звезда показала, насколько настойчиво она повторяет все движения за хореографом. Известно, что накануне начала "Танцев со звездами" знаменитость проведет "Здоровый день с Машей Ефросининой".

 

Фитнес-тренер Анита Луценко составит большую конкуренцию участникам "Танцы со звездами". Знаменитость показала свою ловкость в зажигательном тверке.

Я не думала, что это реально повторить, – призналась Анита Луценко после исполнения зажигательного танца.

 

Юморист Игорь Ласточкин признался, что никогда не танцевал вальс или танго, а большинство названий танцев даже и не знает. Но он в юмористической манере тоже показал свое искусство, присоединившись к мировому челленджу #kikichallengе.

 

Присоединилась к флешмобу и талантливая Леся Никитюк, которая тоже показала зажигательный тверк на улице. Однако завершение танца рассмешило всех пользователей сети. Кроме этого, Леся Никитюк обратилась к звездной подруге Даше Астафьевой с просьбой одолжить туфли для танцев. Певица пообещала, что в первую очередь отдаст свой голос участнице "Танцам со звездами".

 

Судя по видео и фото, украинские звезды уже готовы выйти на паркет. Ожесточенная борьба за победу на "Танцах со звездами" начнется 26 августа в 21 час. Сейчас сеть в ожидании ответа певца Павла Зиброва. Он до сих пор не подтвердил свое участие в телепроект.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сегодня, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сегодня, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
сегодня, 13:00 Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
Тетяна Острікова
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
сегодня, 12:02 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
Ілля Кенігштейн
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сегодня, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук