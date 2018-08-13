Как участники Танцы со звездами 2018 готовятся к шоу фото и видео

26 августа в Украине стартует долгожданное шоу "Танцы со звездами". Всего в проекте примут участие 14 знаменитостей, которые уже начали подготовку к прямым эфирам.

В сети до сих пор продолжается звездный челлендж, в котором селебритиз соглашаются на участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами". Согласно анонсу, это будет самое масштабное и грандиозное шоу года.

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Сейчас известны имена 12 звезд, которые выйдут на паркет. Среди них – грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, певица Слава Каминская, актер кино и театра Павел Вишняков, певица Мишель Андраде, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, а также телеведущая Оксана Марченко.

Знаменитости не отдыхают перед началом телепроекта, а усиленно готовятся к началу "Танцев со звездами". В частности, Слава Каминская показала свою растяжку и фото перед занятием танцами. Кадры с тренировки получились довольно пикантными.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 10 Сер 2018 р. о 9:44 PDT

Если ты не "балльник" – лей слезы в рукомойник. Зато я хорошо пою,

– с юмором написала Слава Каминская.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 10 Сер 2018 р. о 7:05 PDT

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А вот Злата Огневич в усиленном темпе отрабатывает грациозные па. Певица показала фрагмент занятия, на котором видно, что звезда находится в отличной форме и готова побороться за победу в шоу.

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 12 Сер 2018 р. о 6:40 PDT

Телеведущая Маша Ефросинина тоже не отстает: звезда показала, насколько настойчиво она повторяет все движения за хореографом. Известно, что накануне начала "Танцев со звездами" знаменитость проведет "Здоровый день с Машей Ефросининой".

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 11 Сер 2018 р. о 12:19 PDT

Фитнес-тренер Анита Луценко составит большую конкуренцию участникам "Танцы со звездами". Знаменитость показала свою ловкость в зажигательном тверке.

Я не думала, что это реально повторить, – призналась Анита Луценко после исполнения зажигательного танца.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 6 Сер 2018 р. о 12:01 PDT

Юморист Игорь Ласточкин признался, что никогда не танцевал вальс или танго, а большинство названий танцев даже и не знает. Но он в юмористической манере тоже показал свое искусство, присоединившись к мировому челленджу #kikichallengе.

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 29 Лип 2018 р. о 8:22 PDT

Присоединилась к флешмобу и талантливая Леся Никитюк, которая тоже показала зажигательный тверк на улице. Однако завершение танца рассмешило всех пользователей сети. Кроме этого, Леся Никитюк обратилась к звездной подруге Даше Астафьевой с просьбой одолжить туфли для танцев. Певица пообещала, что в первую очередь отдаст свой голос участнице "Танцам со звездами".

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 22 Лип 2018 р. о 11:29 PDT

Судя по видео и фото, украинские звезды уже готовы выйти на паркет. Ожесточенная борьба за победу на "Танцах со звездами" начнется 26 августа в 21 час. Сейчас сеть в ожидании ответа певца Павла Зиброва. Он до сих пор не подтвердил свое участие в телепроект.