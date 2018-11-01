Как удаление аппендикса влияет на здоровье

Операция по удалению аппендикса замедляет наступление такого тяжелого заболевания как болезнь Паркинсона в среднем почти на 4 года.

Об этом заявили ученые из Швеции, говорится в пресс–релизе Stm.sciencemag.

Они проанализировали данные более 1,5 миллиона человек и выяснили, что удаление аппендикса уменьшает риск развития болезни Паркинсона на 19%.

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Также операция замедляет наступление болезни Паркинсона в среднем почти на 4 года.

Аппендикс – это червеобразный отросток слепой кишки, который содержит большое количество белка альфа-синуклеина, который провоцирует развитие этого заболевания.

Этот белок, по словам ученых, в патогенной форме накапливается в аппендиксе – как и во время болезни Паркинсона, так и у здоровых людей. Поэтому разрушительный альфа-синуклеин может попасть в пищеварительную систему, а затем и в мозг.

Болезнь Паркинсона – что это? Это хроническое заболевание нервной системы, характерное для пожилых людей. Оно связано с постепенной гибелью двигательных нервных клеток. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что характерно общей скованностью и нарушением движений. От болезни Паркинсона рискует пострадать каждый сотый человек в возрасте 60 лет.

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