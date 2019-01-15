Как удержаться от соблазна вернуться к бывшим партнерам: советы психолога

Когда вы постоянно пересекаетесь с бывшей любовью, а новую еще не нашли – есть большой соблазн впасть в воспоминания и проснуться не в своей постели. Как избежать этой неловкой ситуации, если она не входит в ваши планы?

Об этом рассказала семейный психотерапевт Тереза Томас журналу Broadly.

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Для начала психолог советует вспомнить, из-за чего вы расстались. Не обманывайте себя: даже если ваш "экс" стал лучше после разрыва – это тот же самый человек, и у него полно недостатков, которые вы знаете наизусть. Поберегите чувства, если заранее знаете, что после секса вас сильнее привяжет к бывшему партнеру. И уж тем более будьте настороже, если любовь еще жива.



В отношениях с экс-партнером всегда стоит помнить, почему вы разошлись

Но, если вы все-таки поддались искушению, то психолог утверждает, что главное – не винить себя и не жалеть о том, что случилось. Подумайте, какую грань в дальнейшем не хотите переступать в отношениях с этим человеком и какие бары вам лучше обходить стороной.

Запущенные случаи ностальгии Томас рекомендует лечить письмом: бумага стерпит и сопли, и выводы, которые вы сделали из отношений. Наберитесь мужества и напишите экс-партнеру не добиваться вашей любви – ни лайками в Инстаграме, ни мемами в мессенджере.

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