Как ухаживать за кожей: эксперт назвала типичные ошибки

Нашей коже, безусловно, нужен ежедневный уход, однако некоторые действия могут только нанести вред.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, спикер Американской академии дерматологии Лорен Эккерт Плох, сообщает Independent.

Читайте также: Какой цвет волос может визуально омолодить лицо

Много косметических брендов пропагандируют многоуровневый уход за кожей, но именно это является основной причиной проблем с кожей, в частности, акне, раздражения и преждевременного старения.

Плох отмечает, что ключевая ошибка в уходе – использование одновременно нескольких различных продуктов.

Я бы назвала самой распространенной ошибкой в уходе за кожей чрезмерное использование различных косметических продуктов одновременно. Важно подобрать чистый, простой уход, а не наносить одновременно много разных средств. Упростите свои бьюти-процедуры, особенно если у вас комбинированная или чувствительная кожа,

– отмечает эксперт.

Дерматолог рекомендует внимательно читать состав средств и избегать некоторых ингредиентов, которые содержатся даже в дорогих средствах из класса "люкс".

"Прежде чем слепо верить обещаниям производителей, проконсультируйтесь с профессиональным дерматологом, чтобы выяснить, какие средства подходят именно вам. Некоторые неправильно подобранные ингредиенты в косметике могут повредить вашей коже", – говорит Плох.

Еще одной ошибкой в уходе за кожей является игнорирование солнцезащитных средств. Дерматолог отмечает, что кремы, которые защищают от солнца, должны стать главным продуктом в косметичке любой женщины, которая хочет сохранить кожу здоровой, молодой и красивой.

"Нужно использовать средства с SPF 30, не меньше. И делать это регулярно, даже в пасмурные дни. Я рекомендуют подобрать солнцезащитное средство по типу кожи и сделать его абсолютным must-have в вашей косметичке", – посоветовала Плох.