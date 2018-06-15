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Как ухаживать за кожей: эксперт назвала типичные ошибки

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Как правильно ухаживать за кожей
Как правильно ухаживать за кожей / Getty Images

Нашей коже, безусловно, нужен ежедневный уход, однако некоторые действия могут только нанести вред.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, спикер Американской академии дерматологии Лорен Эккерт Плох, сообщает Independent.

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Много косметических брендов пропагандируют многоуровневый уход за кожей, но именно это является основной причиной проблем с кожей, в частности, акне, раздражения и преждевременного старения.

Плох отмечает, что ключевая ошибка в уходе – использование одновременно нескольких различных продуктов.

Я бы назвала самой распространенной ошибкой в уходе за кожей чрезмерное использование различных косметических продуктов одновременно. Важно подобрать чистый, простой уход, а не наносить одновременно много разных средств. Упростите свои бьюти-процедуры, особенно если у вас комбинированная или чувствительная кожа,
– отмечает эксперт.

Дерматолог рекомендует внимательно читать состав средств и избегать некоторых ингредиентов, которые содержатся даже в дорогих средствах из класса "люкс".

"Прежде чем слепо верить обещаниям производителей, проконсультируйтесь с профессиональным дерматологом, чтобы выяснить, какие средства подходят именно вам. Некоторые неправильно подобранные ингредиенты в косметике могут повредить вашей коже", – говорит Плох.

Еще одной ошибкой в уходе за кожей является игнорирование солнцезащитных средств. Дерматолог отмечает, что кремы, которые защищают от солнца, должны стать главным продуктом в косметичке любой женщины, которая хочет сохранить кожу здоровой, молодой и красивой.

"Нужно использовать средства с SPF 30, не меньше. И делать это регулярно, даже в пасмурные дни. Я рекомендуют подобрать солнцезащитное средство по типу кожи и сделать его абсолютным must-have в вашей косметичке", – посоветовала Плох.

Теги: LifeStyle Здоровье Красота
Источник: 24 Канал
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