Как ухаживать за кожей летом, чтобы избежать акне: действенные советы

Стоит знать, что из-за жаркой и влажной погоды, на которой мы проводим больше всего времени в году, на коже возникают различные раздражения и акне. Если за ней правильно следить, можно избежать любых неприятностей на коже.

Не обязательно покупать дорогие косметические средства, а умело использовать свои навыки ради здоровья вашей кожи. Следующие советы помогут работать на опережение, и предотвратить появление акне в жаркий период.

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Питайтесь здоровой пищей

Появление различных акне у взрослых свидетельствует о том, что вы, возможно, неправильно питаетесь и ваш организм не способен хорошо функционировать. Поэтому стоит отказаться от любимых лакомств и придерживаться здорового рациона. Также на некоторое время стоит забыть жареную пищу, молочные продукты, красное мясо, некоторые морепродукты. Вместо этого добавьте в ежедневное меню коричневый рис, кокосовое и оливковое масло, свежие фрукты и овощи.

Тщательно очищайте кожу

Одной из существенных причин возникновения акне у взрослых – это забивание пор кожи. Во время жары мы потеем, и когда пот сталкивается с плотной косметикой или водостойким солнцезащитным кремом, наши поры сразу забиваются. Для этого умывайте свое лицо гидрофильным маслом или двухфазной жидкостью для снятия макияжа. Затем повторно очистите лицо молочком или гелем для умывания.

Контролируйте сальные железы

Помните, что ваша кожа не будет знать проблем, если вы будете летом использовать тоник или лосьон. Когда же вы просыпаетесь, сразу после очищения протрите лицо одним из этих средств и он будет работать весь день, чтобы сохранить гидро-липидный баланс в норме. Также держите в своей косметичке матирующие праймеры, пудры или салфетки.

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Правильно увлажняйте кожу

Главное, что стоит знать летом, это то, что ваша кожа должна быть постоянно увлажненной. Для этого смело пользуйтесь гелевыми текстурами увлажняющих средств или сывороток на водной основе. Они лучше будут увлажнять, чем жирные кремы, и не будут блокировать поры. Также пользуйтесь солнцезащитным кремом, желательно легкой текстуры.

Отшелушивайте омертвевшие клетки кожи

Не стоит сразу вспоминать о скрабах, поскольку в жару кожа становится очень чувствительной к механическим повреждениям. Вместо них возьмите пилинги на основе AHA и / или BHA кислот. Они тщательно удалять омертвевшие клетки кожи и помогут предотвратить закупоривание пор. Использовать их нужно не чаще 2 раз в неделю и только в вечернее время.