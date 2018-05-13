Как ухаживать за педикюром летом: полезные лайфхаки

Лето – это пора, когда педикюру нужно уделять много внимания, так как чаще всего вы носите открытую обувь, а на пляже – вообще ходите босиком. Ведь красивые и ухоженные ногти на ногах – залог совершенного образа летом.

Конечно, педикюр выглядит идеально в первые дни после визита к мастеру. Со временем лак может отслаиваться, кутикула отрастает – и ногти уже не выглядят так красиво.

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Чтобы такого не случилось, за ними нужно ухаживать. Эти простые 5 правил помогут сохранить ваш педикюр как можно дольше и выглядеть великолепно всегда!

Как ухаживать за педикюром:

Правило 1: лак на ногтях высохнет окончательно лишь за сутки. Конечно, после окончания визита к мастеру он не будет липнуть, но это не означает, что он полностью высох. Первые сутки старайтесь носить обувь с открытым носом и избегать носков, если это возможно. Таким образом вы сможете уберечь верхний слой лака и он не отслоится очень быстро.



Первые сутки после нанесения лака носите открытую обувь

Правило 2: в течение суток после педикюра не мочите ногти. Это тоже связано с тем, что лак еще не совсем высох. А когда вода попадет на незастывший лак, то он может отслоиться или даже треснуть. Поэтому попробуйте при мытье ног избегать участков с ногтями, или же воспользуйтесь влажными салфетками.

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Правило 3: увлажняйте кутикулу как можно чаще! Идеально использовать специальное масло, оно замедляет рост кутикулы, тем самым продлевая жизнь вашему педикюру. Это правило также работает и для маникюра.



Не мочите ногти после нанесения лака

Правило 4: обновляйте топ-покрытие. Делайте это раз в два-три дня, или по необходимости. особое внимание уделяйте срезу и уголку ногтя. Именно в этих местах лак отслаивается быстрее всего.

Правило 5: используйте натуральные кремы без запаха. Парфюмированные компоненты в кремах или спреях могут разрушать лак, что приведет к тому, что он отколется. А вот в случае с натуральными компонентами – ваш педикюр будет свежим и ухоженным очень долго.