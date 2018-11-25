Как Украина должна реагировать на захват Россией кораблей в Азовском море?

Россия открыла огонь по украинским кораблям в Азовском море, когда они осуществляли плановую передислокацию. Похоже, Москва открывает еще один фронт. Как вы считаете, как в этой ситуации должна вести себя Украина?

Утром 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. В России же заявили, будто бы украинские корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Российский корабль протаранил украинский буксир. Потом Москва подняла в небо над украинскими кораблями ударные вертолеты и истребители. Под вечер российский спецназ открыл огонь по украинским судам. Им удалось захватить малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". Шестеро украинских военных получили ранения.

Какими, по вашему мнению, должны быть дальнейшие действия Украины?