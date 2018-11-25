00:19
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Как Украина должна реагировать на захват Россией кораблей в Азовском море?

      876 Читати новину українською
      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / Скриншот с YouTube

      Россия открыла огонь по украинским кораблям в Азовском море, когда они осуществляли плановую передислокацию. Похоже, Москва открывает еще один фронт. Как вы считаете, как в этой ситуации должна вести себя Украина?

      Утром 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. В России же заявили, будто бы украинские корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".

      Читайте также: Российский корабль протаранил украинский буксир: видео инцидента

      Российский корабль протаранил украинский буксир. Потом Москва подняла в небо над украинскими кораблями ударные вертолеты и истребители. Под вечер российский спецназ открыл огонь по украинским судам. Им удалось захватить малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". Шестеро украинских военных получили ранения.

      Какими, по вашему мнению, должны быть дальнейшие действия Украины?

       

       

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Опрос 24
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 25 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      25 ноября , 22:02 Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      Яніна Ткачук 5618
      В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      25 ноября , 23:58 В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      Олена Капустян 1 12746
      Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий
      25 ноября , 23:52 Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий
      577
      Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      25 ноября , 23:14 Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      1621
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      25 ноября , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1280
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Женщина-кошка: Настя Каменских очаровала эффектным образом
       22 октября , 22:13
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      В Германии массово отказываются от дизельных Volkswagen и Audi
       24 сентября , 10:25
      Европейский топ-клуб обжаловал решение УЕФА о возобновлении расследования о нарушении финансового фэйр-плей
       6 ноября , 09:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук