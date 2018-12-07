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      Как Украина готовится к Рождественским праздникам

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      Украина готовится к Рождественским праздникам
      Украина готовится к Рождественским праздникам / Фото из социальных сетей

      В Киеве на Софийской площади уже устанавливают главную елку страны. Рабочие поставили высокий каркас, на который устанавливают маленькие деревья, уже на этих выходных планируют ее украшать.

      В 2019 году новогоднее дерево украсят игрушками в виде хрусталиков.

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      А также ее оформят специальным экраном, который круглосуточно будет излучать северное сияние.

      Торжественное открытие главной елки состоится в День Святого Николая – 19 декабря. К Рождественским праздникам готовятся и в других городах страны. В частности, во Львове уже открыли резиденцию Николая, а в Харькове – установили главную елку города и каток.

      Резиденція Святого Миколая

      Резиденция Святого Николая

      Кроме того, в Гослесагентстве сообщили, что уже подготовили полмиллиона елок, которые будут продавать исключительно в разрешенных местах, которые согласованы с местной властью. На каждом дереве будет специальный чип с индивидуальным номером.

      Если нет чипа, лесничего клейма, тогда можно считать, что елка заготовлена браконьерским способом. И никто не будет обращать внимание, кто его заготовил и когда, в первую очередь отвечает лицо, которое ее продает,
      – сказал главный лесничий одесского лесного хозяйства Роман Дмитренко.

      Напомним, что средняя цена за елку в Украине 2019 года составит 60-70 грн за погонный метр. В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины поощряют украинцев покупать елки непосредственно в государственных лесхозах. Такое решение значительно экономнее, чем покупать ее на елочных базарах.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости Львова Новогодние праздники Новости Киева
      Источник: 24 канал
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