Как Украина готовится к Рождественским праздникам

В Киеве на Софийской площади уже устанавливают главную елку страны. Рабочие поставили высокий каркас, на который устанавливают маленькие деревья, уже на этих выходных планируют ее украшать.

В 2019 году новогоднее дерево украсят игрушками в виде хрусталиков.

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А также ее оформят специальным экраном, который круглосуточно будет излучать северное сияние.

Торжественное открытие главной елки состоится в День Святого Николая – 19 декабря. К Рождественским праздникам готовятся и в других городах страны. В частности, во Львове уже открыли резиденцию Николая, а в Харькове – установили главную елку города и каток.

Резиденция Святого Николая

Кроме того, в Гослесагентстве сообщили, что уже подготовили полмиллиона елок, которые будут продавать исключительно в разрешенных местах, которые согласованы с местной властью. На каждом дереве будет специальный чип с индивидуальным номером.

Если нет чипа, лесничего клейма, тогда можно считать, что елка заготовлена браконьерским способом. И никто не будет обращать внимание, кто его заготовил и когда, в первую очередь отвечает лицо, которое ее продает,

– сказал главный лесничий одесского лесного хозяйства Роман Дмитренко.

Напомним, что средняя цена за елку в Украине 2019 года составит 60-70 грн за погонный метр. В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины поощряют украинцев покупать елки непосредственно в государственных лесхозах. Такое решение значительно экономнее, чем покупать ее на елочных базарах.