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Как Украина готовится принять футбольных фанов: фоторепортаж с места подготовки

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Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая на столичном НСК "Олимпийский". В целом ждут 30 тысяч болельщиков, и 20 тысяч из них прилетят в аэропорт Борисполь.

Правоохранители вместе с пограничниками продемонстрировали как будут встречать болельщиков "Реала" и "Ливерпуля".

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Работники полиции отработали сложные случаи, которые могут случиться с болельщиками, хотя и надеются, что такого не произойдет.

Однако, предостеречься есть чему, ведь только в аэропорту ожидают прибытия около 20 тысяч фанатов, поэтому и порядок в Борисполе и Киеве будут охранять 12 тысяч правоохранителей, то есть 6 тысяч подразделений.

Количество фанов прибудет в 2 раза больше пропускной нормы аэропорта. Поэтому отрабатывают каждую деталь. К примеру, принимать болельщиков будут в двух терминалах: фанов "Реала" в терминале B, а "Ливерпуля" терминале D,
– сказал первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яворский.

Но пограничники планируют пропускать по 120 фанов на минуту и ​​обещают справиться с нагрузкой.

Видео о том, как пограничники готовятся встретить болельщиков финала Лиги Чемпионов

 

К слову, накануне финала Лиги Чемпионов цены на аренду жилья в Киеве поражают неадекватностью. Так, на популярных сайтах аренды жилья можно увидеть "космические" цифры даже в 140 тысяч гривен за ночь. За 2 ночи пребывания владельцы просят от 1,5 тысячи долларов (примерно 40 тысяч гривен) и до 8240 "вечнозеленых" (примерно 214 тысяч гривен).

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Фотоновости Лига чемпионов Новости Борисполя Реал – Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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