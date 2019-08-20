Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем

Украине 28 – мы выстояли. Этот путь был не простой, начиналось все в 1991 году мирно и без кровопролития, чем каждый украинец не без оснований гордился. Но сохранение государственности далось ценой жизней тысяч патриотов. О секторе безопасности и обороны – читайте дальше.

Создание войска

Сектор безопасности и обороны – это то, без чего не выживет ни одно государство. Получив независимость от России в 1917 году, украинская власть не смогла ее удержать. Несмотря на политические успехи внутри страны и поддержку населения, ключевой ошибкой стал отказ от развития собственной регулярной армии.

Читайте также: КГБ, коммунисты и первые политические шаги: как Украина шла к Независимости

Когда в конце 1917 года большевистские войска вторглись в Украинскую Народную Республику, на скорую руку собранные отряды добровольцев не имели ни единого шанса выстоять.

Последующие четыре года ситуация колебалась то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, каких союзников могло найти украинское правительство. Но ключевое – время на создание собственного войска было потеряно в 1917 году и уже ничто не могло этого исправить.

Не все украинцы осознают, что советская власть в Украине была установлена ​​силой. Сейчас есть все основания говорить о большевистской оккупации. Но для многих людей это до сих пор остается шоком, они хотят говорить о том, что Советская власть естественным образом оказалась в нашей стране. На самом деле, нет. Очевидно, что большевистский режим не был бы утвержден без военного вторжения,

– сказал историк Владимир Вятрович.



Большевистский режим не был бы утвержден без военного вторжения

Закон о Вооруженных силах Украины

Во время восстановления независимости украинского государства в 1991 году новая украинская власть учла ошибки УНР. После всенародного референдума 1 декабря, на котором украинцы поддержали создание собственного государства и избрали президента, меньше, чем за неделю – 6 декабря – был принят закон "Вооруженные силы Украины"

Большинство на уровне среднего звена восприняли это с пониманием. А в некоторых местах даже были протесты. Не было никакой возможности давать указания или директивы, так как армия полностью подчинялась Москве. Какие я имел возможности управлять? Никакие,

– пояснил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он добавил, что именно неформальное общение помогло ему удержать контроль. Помогло и то, что Советский Союз понемногу прекращал свое существование.

Когда мы собрали в Верховной Раде множество офицеров, встал вопрос о принесении присяги. Тогда они приняли решение принять присягу на верность Украине. С этого началось реальное образование собственных ВСУ,

– заявил Кравчук.



Принятие присяги на верность Украине

Если в старших офицеров были сомнения, особенно у тех, кто имел российское происхождение, то для молодых все было однозначно. Герой Украины, участник Русско-Украинской войны, легендарный генерал Игорь Гордейчук, известный также под позывным "Сумрак", в 1991 году был еще курсантом в Омском танковом училище, сомнений у него не было и при первой возможности он перевелся на учебу в Киев.

Благодаря родителям, саду, школе и воспитанию я – 100% патриот Украины был, есть и планирую быть. Только Советский Союз начал расшатываться, мы были юношами, но уже тогда понимали, что мы были украинцами и нам нужна своя страна,

– отметил Игорь Гордейчук.

А дальше начались сложности. Бюрократическая машина сопротивлялась. Сегодня сложно это представить, но людям, которые готовы были отдавать жизнь за родину, часто приходилось доказывать, что они украинцы, при том, что в целом войско оставалось полностью советским. Гордейчук сказал, что было очень мало патриотов, а вся идеологическая составляющая в большинстве была советская.

Распад СССР и ядерное оружие

В наследство от Советского Союза Украине осталась огромная армия. И третий за мощностю в мире ядерный арсенал. Одним из первых требований к молодому государству от западных стран было: отказаться от этого оружия.

Нас поставили прямо перед выбором: либо мы складываем ядерное оружие, либо на нас будет экономическое давление и санкции. У нас было 165 баллистических ядерных комплексов. Все они были нацелены на США. Управление было в Москве, но ракеты стояли у нас. Кто мог гарантировать, что кнопки не нажмут и ракета не стартует,

– подчеркнул первый президент.



Западные страны потребовали от Украины отказаться от ядерного оружия

Но кроме внешнего давления возникли и внутренние проблемы, прежде всего экономические. Десятки тысяч танков и боевых машин, тысячи самолетов и ракет, почти миллион личного состава армии. Для содержания этой военной мощи были необходимы десятки миллиардов долларов, а их не было.

Но ни умения, ни желания трансформировать этот огромный ресурс у политического руководства страны не было. Было бы логично сократить численность Вооруженных сил, продать избыточное имущество, а на полученные деньги провести реформу, доведя войско до стандартов НАТО. Но в середине 90-х было не до того. Кроме того, казалось, что внешних вызовов нет.

Стратегия, которая была тогда, не предусматривала внешних вызовов, поэтому и происходили сокращения. А когда произошла ситуация с Тузлой, то мы едва собрали по крайней мере один отряд, чтобы защищать мать-Украину. Из тысячи бойцов не могли найти даже 70,

– подытожил Гордейчук.

Больше о русско-украинских конфликтах на море – читайте здесь.

Уже в начале 2000-х было понятно, что состояние ВСУ было критическим. Кризис в Керченском проливе, когда российская сторона фактически начала строить насыпь к украинскому острову Тузла – это продемонстрировал, но даже это не повлияло на политическое руководство.

В то время для украинских воинов едва ли не единственным способом получить качественную военную подготовку и опыт было участие в миротворческих операциях. Более пяти тысяч мотивированных воинов воспользовались этой возможностью.



П олучить качественную военную подготовку и опыт можно было только посредством участия в миротворческих операциях

Вооруженные силы держались на энтузиастах, таких как генерал-майор Игорь Гордейчук. Но их существенно ограничивали, особенно остро это было во время президентства Януковича.

За годы независимости Украина пережила ряд политических кризисов. И политики часто пытались использовать войска для решения этих проблем. Так было и в 2004 году, и в 2014. Военным даже отдавали боевые приказы. Однако каждый раз в них находились мудрые люди, которые могли отказаться от их выполнения. Другая ситуация с Министерством внутренних дел, которое было на много глубже вовлечено в политические процессы.



Майдан

Украинская армия оказалась не готовой к вторжению России. За 23 года сильнейшая армия Европы силами политиков и предателей была почти разрушена.

Так, кроме войска, не готовы сопротивляться были политики. Многолетняя работа российских спецслужб, которые фактически не встречали сопротивление со стороны украинской Службы безопасности, дали свой результат.

Это был второй выпуск в цикле "Независимость. Как это было", в котором мы говорили о секторе безопасности и обороны. В прошлом – речь шла об украинской политике. В последующие дни мы поговорим об экономике, внешней и гуманитарной политике.