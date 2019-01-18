Как Украина ответит на агрессию РФ в Азовском море: четкий ответ Тымчука

Многочисленные провокации Российской Федерации в Азовском и Черном морях заставляют Украину работать над созданием своего флота.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук в интервью "Народной правде".

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По его словам, Украина не может позволить себе удерживать мощный военный флот, поэтому реализуется программа создания "москитного" флота.

Происходит создание "москитного" флота, реализуется переход к тактике "волчьей стаи". Это пока единственный вариант развития для нас, который будет предоставлять возможности проведения операций на возможном морском театре боевых действий,

– пояснил Тымчук.

Он сказал, что современная военно-морская техника является очень дорогой на мировом рынке, а потому госбюджету, в частности бюджету ВСУ, трудно обеспечить закупку новейших корветов для ВМС.

"Вместе с тем надо иметь какую-то стратегию. У командования ВМС есть видение развития. Это касается и программы развития Вооруженных сил до 2020 года. Ставка делается на артиллерийские катера", – добавил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

Что произошло в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.