13:12
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Как Украина ответит на агрессию РФ в Азовском море: четкий ответ Тымчука

      61 Читати новину українською
      Дмитрий Тымчук рассказал о планах Украины в Черном море
      Дмитрий Тымчук рассказал о планах Украины в Черном море / Фото из открытых источников

      Многочисленные провокации Российской Федерации в Азовском и Черном морях заставляют Украину работать над созданием своего флота.

      Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук в интервью "Народной правде".

      Читайте также: Россия хочет аннексировать Азовское море, – Полторак о событиях в Керченском проливе

      По его словам, Украина не может позволить себе удерживать мощный военный флот, поэтому реализуется программа создания "москитного" флота.

      Происходит создание "москитного" флота, реализуется переход к тактике "волчьей стаи". Это пока единственный вариант развития для нас, который будет предоставлять возможности проведения операций на возможном морском театре боевых действий,
      – пояснил Тымчук.

      Он сказал, что современная военно-морская техника является очень дорогой на мировом рынке, а потому госбюджету, в частности бюджету ВСУ, трудно обеспечить закупку новейших корветов для ВМС.

      "Вместе с тем надо иметь какую-то стратегию. У командования ВМС есть видение развития. Это касается и программы развития Вооруженных сил до 2020 года. Ставка делается на артиллерийские катера", – добавил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

      Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

      Что произошло в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 40
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 44
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 414
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      сегодня , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 47
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 10:01 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
       20 августа 2018 , 19:03
      "Рошен" закрыла свою фабрику в российском Липецке, – Порошенко
       29 сентября 2018 , 11:47
      Алиев рассказал о своем крупнейшем штрафе в Динамо – впечатляющая сумма
       17 августа 2018 , 18:00
      Как работают новые правила растаможки авто: подводим итоги
       27 декабря 2018 , 09:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук