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      Как Украина сможет пройти кризис без серьезных потрясений: объяснение экономиста

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      В МВФ назвали условия для утверждения новой программы. Для этого Верховная Рада должна принять 2 закона – "антиколомойский законопроект" и о рынке земли. Однако хватит ли голосов, пока неизвестно.

      Со стороны Коломойского происходит серьезная атака. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экономист Тарас Козак.

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      По словам эксперта, "антиколомойский законопроект" защищает права большинства украинцев, чтобы средства, которые Украине предоставит МВФ, "не пошли в карман олигарху", как якобы компенсация его потерь за национализацию "Приватбанка".

      Я думаю, что это зависит от парламента, наберется ли 226 голосов и людей, которые будут иметь силу пойти против Коломойского, против денег, против запугиваний, чтобы принять этот законопроект,
      – убежден Козак.

      Экономист рассказал, что закон о земле уже давно приняли в первом чтении, а второе длится уже несколько месяцев. Время от времени депутаты собираются и в свободное от отдыха время голосуют за еще несколько сотен поправок, которые никто не поддерживает.

      Что это за законы? Первый – законодательство об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому долгое время обсуждали депутаты.

      Второй – так называемый "антиколомойский" законопроект №3260 или альтернативный, который сделал бы невозможным возврат бывшим собственникам национализированных банков.

      Козак надеется, что недели будет достаточно, чтобы пройти все правки и финальное голосование. После этого МВФ гарантированно предоставит, кроме 5 миллиардов, о которых говорилось ранее, еще несколько миллиардов на компенсацию потерь в связи с кризисом и коронавирусом.

      "В этом случае мы гарантированно проходим этот кризис без каких-то серьезных потрясений, дефолта, без огромных необеспеченных эмиссий, без девальвации, без инфляции и тому подобное. То есть будет немного сложно, но не катастрофично. Если же нет, то сложно сказать, что будет", – считает Козак.

      Тарас Козак
      Тарас Козак / Фото 24 канал

      Также он отметил, разница между тем, что тратит государство, и тем, что собирает как налоги, должна не превышать 2% ВВП. Но сегодня в Украине достаточно большой процент перераспределяется через государство. По его словам, у нас достаточно большие налоги как для такой неразвитой экономики.

      Мы с коллегами настаиваем, например, на принятии закона, который вместо налога на прибыль вводит новейший налог на выведенный капитал. Он значительно облегчит жизнь бизнесу, уменьшит решения по своему усмотрению со стороны налоговой или фискальной службы,
      – заявил эксперт.

      Он считает, что в нынешних условиях надо давать определенные льготы предприятиям и бизнесу для того, чтобы они инвестировали больше.

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      Но, к сожалению, МВФ традиционно против этого законопроекта, против налога на выведенный капитал. Козак убежден, что сейчас хороший момент, чтобы настаивать, что именно этот налог ждут наш бизнес и экономика. Потому что он помогает фактически всей экономике.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Транш МВФ Рынок земли МВФ Законодательство
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