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      Как украинцам пережить экономический кризис: мнение эксперта

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      Экономический кризис в Украине / 24 канал

      Мир входит в фазу экономического кризиса из-за коронавируса. Она уже есть и в Украине и негативно влияет на бизнес и финансы каждого украинца. Это не первый глубокий экономический кризис, поэтому страна его переживет.

      Однако последствия могут быть значительно больше, чем в предыдущие годы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал банкир и экономист Владимир Лавренчук.

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      По его словам, без материальной помощи малообеспеченным семьям, которых в Украине большинство, не обойтись. Это делают даже в богатых странах. Эксперт также надеется на международные заимствования.

      Пережить кризис, кроме внешних заимствований, другого пути нет. К счастью, есть определенные сигналы от принятых законов и перспективы заключения соглашения с МВФ на получение финансовой помощи,
      – убежден Лавренчук.

      Он также добавил, что если мы не сделаем реструктуризацию экономики в направлении ее большей производительности и эффективности, то придется очень долго выходить из этого кризиса и выплачивать долги.

      Что известно о помощи МВФ?Накануне Владимир Зеленский заявлял, что размер первого транша МВФ может составить 1,7 – 2 миллиарда долларов. А размер кредитной программы должен вырасти с 5,5 до 8 миллиардов долларов.

      В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон. Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект.

      В ночь на 31 марта 2020 года нардепы проголосовали за закон о рынке земли.

      "Если мы наберемся долгов и пройдем этот кризис, нам уже сегодня необходимо говорить о стратегии государства для того, чтобы через 1,5 – 2 года мы смогли эти долги погасить и поддерживать уровень жизни", – заявил Лавренчук.

      Економічні кризи в Україні
      Экономические кризисы в Украине / Инфорграфика 24 канала

      Банкир отметил, что Украине все равно не избежать экономического кризиса, который нуждается в чрезвычайных мерах и поддержке. И даже без карантина влияние на украинскую экономику будет очень негативное от изменения внешних рынков, поскольку падают цены на экспорт и страны будут уменьшать покупку наших товаров.

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      Также, по словам эксперта, существуют преграды по эмиграции трудовых ресурсов, так как экономику Украины частично поддерживали и переводы украинских трудовых мигрантов. 

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Законодательство Рынок земли Бюджет 2020 Деньги Мировой кризис 2020 Транш МВФ МВФ
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