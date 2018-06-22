Как украинцы будут получать медицинскую помощь с 1 июля: объяснения Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла информацию о получении медицинской помощи с 1 июля.

Об этом она написала на странице в Facebook. Как подтверждение – врач опубликовала объявление о якобы отказе предоставлять медицинские услуги с 1 июля.

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Супрун подтвердила, что украинцы, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом до 1 июля, смогут получать медицинскую помощь.

Все потому, что право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины.

Заведения до 2019 года будут получать средства за всех пациентов – те, которые подписали декларации с врачами и те, которые этого не сделали, но обратились за медпомощью.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о гомосексуальности, она отметила, что это не является болезнью.

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