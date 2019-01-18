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      Как украинцы называли младенцев в 2018 году: популярные и экзотические имена

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      Самые популярные в 2018 году имена новорожденных детей
      Самые популярные в 2018 году имена новорожденных детей / Фото из открытых источников

      В 2018 году украинские родители чаще всего называли своих новорожденных детей Матвеем, Димой, Максимом, Златой, Софьей и Евой. Среди экзотических имен – Дельфина, Принцесса, Космос и Солнцемер.

      Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская, передает пресс-служба ведомства.

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      По ее словам, в каждом регионе Украины наблюдаются свои особенности относительно имен. В частности, во Львовской области очень распространены для девушек такие имена как София, Анна, а в Харьковской области – Дарья и Злата.

      Мы подвели и общую статистику по Украине. В 2018 году мальчиков чаще всего называли Матвей, Дмитрий, Максим, Марк, Александр, Артем, Андрей, Иван, Владислав. Девочек – Злата, София, Ева, Кира, Яна, Мария, Виктория, Анастасия, Полина,
      – рассказала Садовская.

      Чиновница также отметила, что кроме традиционных имен, украинцы выбирают для младенцев и довольно необычные.

      Например, в прошлом году девочек называли – Принцесса, Нуне, Авигея, Сумаййа, Аглая, Аиша, Аполлинария, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадона Лама, Филофтея, а мальчиков – Солнцемер, Мадяк, Космос, Арон Дионисий, Лучиан, Нектарий.

      В Киеве наиболее популярными именами для мальчиков были – Богдан, Даниил, Денис, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Марк, Александр, Тимофей, Ярослав, а для девочек – Арина, Анна, Валерия, Дарья, Ева, Злата, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.

      К слову, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 родился первый ребенок в Киеве в 2019 году. Родители выбрали для девочки имя Ангелина.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Министерство юстиции
      Источник: 24 Канал
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