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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Как украинцы оценивают первые шаги команды Зеленского: мир на Донбассе и рынок земли

      28 Читати новину українською

      Едва ли не впервые за историю независимости украинцы так высоко оценили честность выборов и остались верны своему выбору. Большинство удовлетворены первыми шагами Зеленского и его команды. Правда, много кого не устраивает работа парламента. Таковы результаты свежего социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

      Большинство украинцев считает, что сделали правильный выбор на президентских выборах и положительно оценивают первые шаги команды Зеленского и его команды.

      Читайте также: Как украинцы относятся к переговорам Зеленского с Путиным – опрос

      Таковы результаты свежего социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

      Українці про Верховну Раду
      Социологическое исследование

      Социологи пытаются заглянуть в будущее. Прогнозируют постепенное падение рейтинга "зеленых". "Видим снижение рейтинга, некоторые тревожные тенденции для президента, но пока запас прочности есть", – рассказал научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

      Если сравнивать с 2018 годом, то результаты исследования более оптимистичны. Тогда в том, что Украина движется в правильном направлении, верили лишь 11% опрошенных считали, сейчас – 36%. И это все-таки меньше, чем сразу после волеизъявления.

      В августе у нас 50% считали, что страна движется в правильном направлении. Сейчас результат – 50 на 50,
      – заявила директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

      Более 80% опрошенных считают свой выбор на парламентских выборах правильным. Хоть и не довольны работой Верховной Рады. 43% считают, что она доработает свой срок, треть, что будут досрочные выборы. При этом есть запрос на опытных профессионалов в парламенте.

      Если верить результатам исследования, самым важным для большинства респондентов является мир на Донбассе. Украинцы поддерживают проведение переговоров с Путиным для решения конфликта, а также решения по отводу войск от линии разграничения.


      Мнение украинцев о переговорах Зеленского с Путиным

      Однако, пока что украинцы негативно воспринимают решение о введении рынка земли, приватизации государственных предприятий и легализации игорного бизнеса.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Путин Социологическое исследование Инфографика Владимир Зеленский Новости политики Рынок земли Президент Украины
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