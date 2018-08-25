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Как украинцы оригинально разыгрывают сотрудников СБУ, которые перешли на сторону России: видео

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Крымских предателей Службы безопасности Украины знают поименно и постоянно напоминают об их поступках. Поэтому СБУ поздравила оригинальным видео своих крымских сослуживцев с Днем предателя. Некоторым лично заказывают песни с намеком о психологической стороне гибридной войны.

Сотрудники Службы безопасности Украины показали и подписали своих крымских коллег, которые нарушили присягу и перешли на службу в Россию.

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Таким билбордом через год после аннексии Крыма поздравили экс-главу севастопольского главка СБУ Петра Зиму, который установили прямо у дома Зимы.

Нагадування про держзраду працівнику СБУ Петру Зимі

Напоминание о госизмене сотруднику СБУ Петру Зиме

На этом изображение герб контрразведки Украины и поздравление Зимы с днем СБУ – его помнят и ждут для встречи. Его еще с марта 2014 года Аксенов назначил на должность председателя СБУ в Крыму, позже его перевели в Москву, где он работает на ФСБ. По данным группы "Информационное сопротивление", сейчас Зиму перебросили на Донбасс.

Также бывшим сотрудникам СБУ посылают музыкальные напоминания.

Хотим поздравить с профессиональным праздником коллег из крымского филиала ОАО ФСБ Николая Черных, Дмитрия Хвостова, Владимира Тоцкого, Алексея Кудрина и Дмитрия Василькова. Желаем им оставаться такими же преданными, верными и надежными, какими мы их помним,
– такой "привет" прозвучал в эфире известной крымской радиоволны "РадиоШансон".

Ведущий не догадался, что речь идет о СБУ, а подумал, что это праздник работников культуры и поставил заказанную песню о предательстве в эфир.

Еще одно интересное напоминание получил Владимир Тоцкий. В местной газете указали его дату смерти – день СБУ в год аннексии Крыма и посвятили ему стихотворение: "Помним и скорбим мы поныне. Ты ушел, не спрашивая нас. За два года мы ведь не забыли, твой поступок навсегда в сердцах! Скорбим. Коллеги".

Так привітали зі святом СБУ Володимира Тоцького

Так поздравили с праздником СБУ Владимира Тоцкого

Отметим, что почти 100 обвинительных актов о госизмене уже в судах. Прокуратура Автономии Крыма установила полные данные 9 тысяч бывших крымских правоохранителей, которых подозревают в нарушении присяги. А это почти половина всех крымских правоохранителей.

Бывшим милиционерам полуострова тоже не дают забыть о нарушении присяги. Их периодически разыгрывает пранкер Евгений Вольнов. А чиновникам из Красноперекопской администрации пришлось слушать гимн Украины прямо во время электронного совещания с Аксеновым. В работу их видеокамеры вмешался пранкер и выложил это видео на YоuTube.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости России СБУ
Источник: 24 канал
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