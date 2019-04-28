Как украинцы отмечают Пасху: праздничные фото и видео из разных городов

Христос воскрес! Так сегодня принято здороваться у христиан восточного обряда. Они отмечают праздник Пасхи. Всю ночь в храмах правили праздничную литургию. А накануне в столицу из Иерусалима привезли Благодатный огонь. И впервые в Православную Церковь Украины. Как празднуют Пасху в Киеве, во Львове и на передовой – узнавали журналисты 24 канала.

Пасха считается одним из крупнейших религиозных праздников христианства и самым любимым среди украинцев.

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Со вчерашнего дня в украинских церквях пасхальный аншлаг. Таким образом люди отмечают Пасху и попутно молятся за собственное счастье и здоровье близких.

Это Пасха для большинства верующих особая. Ведь отмечают ее впервые в истории в автокефальной и независимой Православной церкви Украины. Накануне в одном из самых главных ее храмов – Владимирском соборе – зажгли Благодатный огонь, который привезла украинская делегация прямо из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Поэтому для верующих Украинской церкви эта Пасха – двойной праздник.

Вчера всенощное бдение возглавил блаженнейший метрополит Епифаний. Было очень многолюдно и поток людей не прекращается со вчерашнего дня до сегодня. И мы видим, что тысячи верующих приходят, чтобы освятить свои куличи, приношения. И тем самым помолиться Богу и поблагодарить за то, что Христос воскрес и каждого человека избавил от смерти,

​– рассказал диакон УПЦ Михаил Омелян.



Верующие принесли свои корзины на освящение

Пасха – самый популярный праздник украинцев. Это посчитали в киевском Институте социологии. Почти 90% считают его самым любимым. И он возглавляет топ-5 популярных праздников, которые отмечают украинцы. Опережает даже Рождество и Новый год. А в этом году, после получения Томоса украинской церковью, количество верующих, пришедших в храмы праздновать, – увеличилось в разы.



По рейтингам КМИС Пасха – самый популярный праздник

Как празднуют Пасху во Львове

Народные гуляния и гаевки – так празднуют Пасху во Львове. Традиционным местом является Шевченковский гай – музей под открытым небом. Сюда приходят сотни людей в вышиванках. Здесь водят гаевки, участвуют в мастер-классах, например, по боевому искусству казаков или рисованию писанок.

Едва ли не главным действом является массовый флешмоб. За руки должны взяться более одной тысячи человек. Они образуют большую гаевку и пройдут по аллее благословения.

Развлекают людей этномузыкой. Во Львов приехал хор из Нидерландов и ансамбль из Австрии. Празднования продлятся два дня: сегодня и завтра – на Поливальный понедельник.



Несмотря на пасмурную погоду в Шевченковский гай пришло немало людей





Они учатся расписывать писанки

Фотографируются, водят гаевки



Слушают этномузыку и поют песни

Как празднуют в Киеве

В Киеве – дождь, но это не мешает украинцам праздновать Пасху. Люди до сих пор идут к Михайловскому собору святить корзины. Настроение у всех приподнятое и праздничное.

Рядом проходит фестиваль "Твоя Пасха-Fest". Там выступают разные группы, а также продают лакомства. Основная цель мероприятия – собрать деньги на спецоборудование для военного госпиталя, поэтому люди охотно покупают куличи и сладости.



Михайловский собор на Пасху

Видео: как празднуют Пасху в Киеве и во Львове – рассказали и показали корреспонденты 24 канала

Пасха на передовой

Не забывают о христианском празднике и на фронте. Воины Объединенных сил не всегда имеют возможность сходить в церковь, однако поздравить друзей и близких не забывают.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье, чтобы поскорее закончилась эта война. Передаю еще своей жене поздравления, сыну – чтобы все были здоровы и счастливы! Слава Украине!

– поздравил украинцев военнослужащий ВСУ Михаил.

Военные говорят, что ночь прошла на удивление спокойно, хоть боевики и нарушали режим тишины. Утро некоторые воины начали коротким пасхальным построением. Волонтеры привезли куличи, а на построение приехали военные капелланы и освятили их. Потому что даже несмотря на войну здесь не забывают о ценностях и традициях. Ведь это их делает ближе к родным, и дарит немного тепла – хоть и далеко от дома.



Пасха на передовой