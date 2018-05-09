Как украинцы отпраздновали День победы над нацизмом во Второй мировой войне

9 мая мы не празднуем, а отмечаем, однако официально праздник называется – День победы над нацизмом во Второй мировой. И те, кто действительно хочет помянуть ее жертв, не провоцируют георгиевскими лентами, а просто несет цветы к памятникам погибшим.

В 73-ю годовщину победы над нацизмом Виктор Голик пришел к монументу памяти. Ему дарят цветы и конфеты, поздравляют с праздником. Ветеран вспоминает, как во время Второй мировой работал в тылу.

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"Я работал на заводе, который собирал пушки к танкам С-53 и противотанковые ЗИС-2 и ЗИС-3, – вспоминает ветеран Второй мировой войны Виктор Голиков.

Бесконечным потоком киевляне идут, чтобы почтить память погибших ветеранов и поздравить живых. С собой несут цветы. Людмила не первый год приходит к монументу памяти. В этот раз взяла с собой и своего внука.

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"Это день памяти тех, кто оборонял землю от нацистов, тех, кто погиб, тех, кто прилагал все усилия для того, чтобы сейчас мы жили в мире, – подчеркнула киевлянка Людмила.

К официальным торжествам присоединился и президент Украины Петр Порошенко. Лично принимает присягу у новобранцев 101-й отдельной бригады охраны генштаба Вооруженных сил. Много про Вторую мировую не говорит. В основном о современной на Донбассе и о значении украинской армии.

Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов Украины уровнем доверия. Они – наша общенациональная гордость,

– отметил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что сегодняшний праздник официально называется День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он в 2016 году пришел на смену советскому Дню победы.