Как украинцы покупают элитную недвижимость в США, чтобы получить гражданство: расследование

Майами – один из самых дорогих курортов в США, цены на квартиры здесь достигают 30 миллионов долларов. Позволить себе здесь жить может не каждый американец. А вот украинцы покупают здесь недвижимость все чаще, причем элитную.

Детали покупки такой недвижимости как возможность инвестировать средства, не всегда заработанные честным путем, и в дальнейшем получить гражданство США, исследовал "Голос Америки".

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Очень много выходцев из Украины и России приезжают во Флориду отдохнуть, потом им нравится климат, хорошая погода, жизнь у океана, такая спокойная. Поэтому они решают покупать себе недвижимость на первой линии, на берегу океана, с хорошим доступом на частный пляж, бассейн, спортзал и спа. Подавляющее большинство людей покупает недвижимость в жилых комплексах класса люкс, где они могут почувствовать себя особенными людьми,

— рассказывает агент по недвижимости Мария Гармаш-Бакума.

Анастасия Сикар из Эстонии работает на рынке недвижимости Майами семь лет. Она проводит экскурсию одним из самых дорогих домов в Майами — Порше Дизайн Тауэр. Элитный небоскреб популярен среди выходцев из Восточной Европы.

"Основная изюминка этого дома в том, что сюда можно заезжать на своей машине в квартиру. То есть мы сейчас сидим на 43-м этаже, и у нас машины припаркованы здесь, в гараже. Это удобно, модно, ноу-хау", — говорит агент по недвижимости Анастасия Сикар.

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Кроме этого, на каждом панорамном балконе — джакузи, размером с небольшой бассейн, изысканный ремонт, четыре спальни и четыре ванные комнаты.

43 этаж, почти 400 квадратных метров площади, повсюду мраморные полы, вид и на океан, и на центр Майами одновременно. Арендовать такую ​​квартиру стоит 25 тысяч долларов, а купить — за 7,5 миллионов долларов.

Купить недвижимость в США, то есть стать инвестором — это один из способов получить право на жительство — зеленую карточку, и в перспективе американское гражданство. Минимальная инвестиция — полмиллиона долларов, бумаги оформляют два-три года.

"И когда все документы готовы, у инвестора есть возможность получить визу EB5 на основе тех 500 тысяч долларов, которые он положил на покупку квартиры. Затем, когда этот срок проходит, два-три года, человек получает и квартиру, и визу EB5 и после этого может получить грин-карту, и через 4 года гражданство США", — рассказывает Мария Гармаш-Бакума.

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К тому же, большинство покупателей недвижимости в Майами таким образом сохраняют свои деньги, заработанные в других местах, — говорит Юлия Короткова, которая родом из Херсона, а в области недвижимости работает три года. По ее словам, в Майами приезжают только в отпуск. Постоянно живут здесь только 20-40 процентов владельцев квартир.

"В большинстве случаев эти люди покупают здесь квартиры для безопасности своих капиталовложений. Вы сами знаете, какая ситуация сейчас в наших странах. Сегодня деньги есть — завтра нет. Курс доллара... А тут вы купили, у вас квартира есть, никто ее не заберет. Так сказать, надежно припарковали деньги", — говорит Юлия.

Источники финансирования проверяют, однако обойти проверки несложно.

Два года назад начали проверять деньги. Раньше не проверяли, откуда, всем было безразлично, это хорошо для страны, кто-то привез несколько миллионов долларов — кому какое дело, создали рабочие места. А сейчас ввели новый закон, все от миллиона-плюс — проверяется. Но наши люди сообразительные. Многие трансакции делают частями,

— говорит Юлия Короткова.

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"Если мы говорим о покупке недвижимости за кэш, то есть это деньги, которые человек имеет при себе, не связанные с банками, то никто не спрашивает абсолютно. Эта трансакция проходит очень быстро, в течение 30 дней", — говорит Мария Гармаш- Бакума.

"В Майами нет американцев. Наибольшая заслуга Майами — это то, что оно так близко к Америке. Такая шутка ходит по городу. Потому что здесь большинство — из Латинской Америки и мы... Хорошо там, где нас нет, но в Майами мы везде", — говорит Юлия Короткова.