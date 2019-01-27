История о спасении из первых уст: как украинцы помогали евреям во время Холокоста

Геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны унес жизни более шести миллионов человек, из которых полтора миллиона были детьми. Убивали нацисты и тех, кто протягивал жертвам руку помощи, в частности украинцев.

И украинцы, и евреи имеют тысячелетнюю историю сосуществования. Оба народа в 20 веке пережили небывалые трагедии. В годы войны тысячи евреев протянули руку помощи украинцам. А многие наши соотечественники впоследствии скрывали в своих домах еврейские семьи от нацистского режима.

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Украина занимает четвертое место по количеству великодушных и смелых людей, которые спасали чужие жизни во время Холокоста.

Что такое Холокост?

Это систематическое преследование и уничтожение европейских евреев и цыган нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. За эти годы было создано примерно пять тысяч концентрационных лагерей нацистов в Германии и в оккупированной ими Европе.

Одной из тех, кто спасал чужие жизни во время Холокоста является украинка, учительница истории Надежда Андриевская-Лазнюк. Весной 1942-го ей было всего 10 лет. Женщина хорошо помнит, как ее родным селом на оккупированной немцами Винничине ездил грузовик, куда насильно согнали все еврейские семьи.

Надежда Андриевская-Лазнюк делится воспоминаниями со своими учениками

По соседству с Андриевскими проживала семья сельского коваля. Фроим и Рахиля Чмелики обратились к родителям госпожи Надежды с просьбой о временном убежище. Взрослые хорошо знали, что немцы расстреливают тех, кто укрывает евреев, и все равно не отказали в спасении.

Два года семья Чмеликов скрывалась: зимой в погребе, летом на чердаке. Взрослые и дети хозяйничали вместе, никто не жаловался. Так семья Андриевских спасла пять жизней. Даже через 70 лет дети, внуки и даже правнуки Фроима и Рахили поддерживают родственную связь с семьей своих спасителей.

Надежда хранит старые фотографии семьи Чмеликов

Семья Андриевских – среди трех тысяч украинцев, получивших звание "Праведники народов мира".

Кто такие Праведники народов мира?

Этот термин используется государством Израиль для отмечания лиц, которые рисковали жизнью во время Холокоста, чтобы спасти жизнь евреев от уничтожения нацистами. Выдвинуть кандидатуру на это звание может только еврейская община. Не учитываются те лица, которые помогали своей семье, или евреи, обращенные в христианство.

Советская власть также не жалела украинцев, которые скрывали людей от нацистов. Часто называла их коллаборационистами и преследовала.

Сотрудник "Музея участия Украины во Второй мировой войне" Светлана Демченко рассказала, что при содействии митрополита Андрея Шептицкого большое количество еврейских детей прятали в монастырях. И его до сих пор не признали "праведником народов мира"

Одной из причин стало то, что он видел в приходе нацистов освобождение от советского-тоталитарного режима,

– рассказала историк.

Поэтому немало украинцев десятилетиями молчали о том, что сотрудничали с немцами, чтобы спасти жизнь себе и евреям. Сейчас же историки пытаются воссоздать эти истории и факты.