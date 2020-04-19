Как украинцы празднуют Пасху дома: трогательное видео
Украинцы впервые в истории празднуют Пасху дома, ибо власти призвали граждан соблюдать карантин. Для того, чтобы украинцы не подвергались опасности, все пасхальные службы были онлайн, а люди могли приобрести уже освященные паски или освятить их у дома.
Журналисты 24 канала показали несколько семей, все же прислушались к советам врачей и чиновников.
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Ранее семья киевлянки Елены праздновали Пасху с друзьями на природе, в этот раз – вся семья осталась дома. А семья священника на Львовщине праздновала Пасху онлайн. Жена настоятеля Юлия отметила: Христос в каждом из нас, а не только в церкви.
На самом деле, Христос рождается в каждом из нас. Он рождается в наших домах. Не только в церкви. Наверное, он в этом году хочет коснуться каждого человека именно дома,
– сказала жена священника Юлия Голота.
Смотрите видео: как украинцы празднуют Пасху дома
Православная церковь Украины приветствует то, что в этом году христиане не пошли в храмы за вспышки коронавируса.
Мы должны быть христианами не по названию, а по сути. И мы все знаем, что сегодня воскресший Христос преодолевает пространство и время. Поэтому Бог в каждом из нас Бог дает возможность быть на том или ином месте и обращаться к нему с молитвой,
– подчеркнул представитель Православной церкви Украины диакон Михаил Омельян.
Важность карантина / инфографика 24 канала
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