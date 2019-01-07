Как украинцы встретили Томос в Киеве и как реагировали в УПЦ МП

Томос в Киеве – этот подарок сделали украинским верующим к Рождеству. Все, кто пожелал, могли увидеть исторический документ о создании Православной церкви Украины. Его торжественно привезли в Софийский собор. Тем временем уже почти 40 церквей когда-то Московского патриархата со всей Украины присоединились к независимой от Кремля церкви.

В Святой Софии состоялась Рождественская литургия. В храм занесли свиток и развернули его на специальной подставке. За церковными процедурами наблюдали священники из разных приходов, несколько десятков верующих, военные капелланы, президент с семьей и министры.

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Молитвы за мир и украинских армейцев прочитал настоятель Православной церкви Епифаний.

Теплые поздравления передаем вооруженным силам Украины и всем нашим мужественным защитникам, которые жертвенно защищают Родину,

– сказал Епифаний.

За два с половиной часа служба завершилась. Томос осторожно свернули и перенесли в Трапезную церкви, разместили под толстым стеклом, вокруг поставили четырех охранников. Здесь на Томос могли посмотреть все желающие.

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Документ привезли в Украину в Рождественскую ночь. Как рассказал отец Петр – самолетом, в специальном тубусе. Тысячи людей выстроились в очередь через всю Софийскую площадь, чтобы увидеть Томос, несмотря на мороз, снег и часы ожидания.

"Я горжусь тем, что мы живем в такую историческую эпоху, и хочу быть причастна к этому действу", – рассказала киевлянка Светлана. Киевлянин Николай отметил, что считает получение Томоса едва ли не самым большим событием тысячелетия.

Украина получила Томос: смотрите видео

В Трапезный храм запускали группами. Зайдя внутрь, люди фотографировались и не сдерживали эмоций, даже слез – счастливы увидеть историю воочию. Ведь уже на следующий день, 8 января, Томос повезут обратно в Стамбул. На нем еще должны расписаться все члены Вселенского синода. И за несколько дней документ окончательно вернут Украине.

А пока в Киеве завершают все формальности, по всей Украине верующие массово переходят к новой поместной церкви.

Как создавали Православную церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой поместной церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ее стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, кандидатуру которого поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Митрополит Симеон тоже приехал на Рождественскую службу из Винницы. Он одним из первых объявил о переходе своего прихода к новой Церкви. За ним последовали и другие общины – сейчас таких в Украине уже около 40. Чтобы отслеживать их – даже создали интерактивную карту. Так, в Черкасской области сразу три села отказались от Московского патриархата.

Например, в селе Малая Маньковка перейти к новой Церкви на общем собрании крестьянам предложил священник.

Мы хотим заверить всех, у кого есть сомнения, относительно нашего решения: мы его приняли не потому, что нами руководят политические или личные интересы, или желание кому-то насолить. Нами руководит любовь к церкви, желание ей блага и процветания,

– заверил настоятель церкви села Малая Маньковка Николай Варивода.

В селе уже более 20 лет есть лишь один храм, и он принадлежал к Московскому патриархату. Церквей же Киевского подчинения поблизости не было.



Епифаний проводит Рождественскую литургию в Святой Софии

Тем временем священников Московского патриархата возмущают изменения. В пресс-службе заявили, закон о переименовании на Русскую православную церковь нарушает Конституцию. И юридический отдел церкви собирается оспаривать его в суде.

Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту применить право вето. Но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме этого, поскольку видим нарушения конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный Суд,

– заявил протоиерей, глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов.

Российские ресурсы прибегают к провокациям. Так, в Сочельник призвали прихожан прийти защищать Свято-Преображенский собор в Виннице. Потому что его якобы хотят захватить "нацисты". Но украинская церковь уже существует – с официальным Томосом и прихожанами.

К слову, ранее 24 канал писал, что в Украине определились с самым популярным словом 2018 года. Им стало существительное "томос", которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей.