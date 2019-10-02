Как Украине говорить с Россией о формуле Штайнмайера: объяснение генерала США

После согласования формулы Штайнмайера Украина должна выстроить твердую позицию в отношении России и не отступать от своих принципов. Тогда власть сможет заставить Москву ослабить хватку и выбить для себя приемлемый результат по Донбассу.

Генерал армии США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что в переговорах с Россией надо занять четкую позицию. Однако, стоит быть осторожным и не провоцировать Москву, пишет "Сегодня".

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"Я не считаю, что есть какой-то аналог твердым действиям и решениям, если хотите прогресса в решении конфликта. Из моего опыта, который касается России, я четко осознал: нужно твердо стоять на своем. Не провоцировать, но позицию иметь твердую. И Россия увидела: Украина, заручившись поддержкой Соединенных Штатов, имеет такую позицию. Тогда, думаю, в Москве поймут, что некоторые их решения – не следует принимать", – сказал генерал.

По его словам, важную роль в борьбе против России сыграли санкции. И пока Кремль не продемонстрирует желание прекратить агрессию – их нельзя снимать или ослаблять.

Они должны оставаться, никоим образом не ослабляться. По крайней мере – пока Россия не предпримет реальные шаги навстречу решению ситуации. И не имеет значения – вы можете иметь связи с Россией, вести с ней переговоры, можете достигать договоренностей, но ваша позиция должна оставаться такой же твердой и оборонительной, какая имеется у Украины сейчас,

– подчеркнул Петреус.

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Кроме того, генерал убежден, что с внедрением формулы Штайнмайера конфликт на Донбассе не прекратится, а украинские военные будут продолжать службу.

Они остаются на передовой и реагируют на любые угрозы с другой стороны. Конфликт все еще очень опасен, а ситуация – достаточно чувствительная. Каждую неделю есть жертвы,

– подчеркнул он.

Отметим, 1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

О чем говорится в формуле Штайнмайера?

Согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.



Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Как отметил Президент Украины, выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО должны быть выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.