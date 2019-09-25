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      Как Украине не потерять поддержку США из-за скандала с Трампом: версия международника

      59 Читати новину українською
      Трампу угрожают импичментом за разговор с Зеленским
      Трампу угрожают импичментом за разговор с Зеленским / gettyimages.com

      Главная задача Украины – избегать резких заявлений о США и расследовании Палаты представителей в отношении Трампа.

      Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик Николай Белесков.

      Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском

      По мнению специалиста, Зеленскому, возможно, удастся установить персональные хорошие отношения с Трампом. Но из-за скандального разговора Трампа и Зеленского президент США возненавидит Украину. Для него наше государство станет источником проблем.

      Чтобы не случилось так, что демократы начнут использовать Украину в борьбе с Трампом. Это тоже опасно. Трамп – не вся Республиканская партия. А Украине нельзя терять поддержку ни демократов, ни республиканцев,
      – убежден Николай Белесков.

      Читайте также: Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу

      Политический аналитик Николай Белесков подчеркивает: в вице-президента США в 2009-2017 Байдена, конкурента Трампа на выборах президента, ситуация не сильно оптимистична. Он остается самым популярным кандидатом от Демократической партии. Впрочем, представитель от демократов Элизабет Уоррен в Айове, где будет проходить первый праймериз, опережает Байдена. Поэтому неизвестно, выйдет ли он победителем праймериз от Демократической партии.

      Ситуацию со скандалом вокруг разговора Трампа и Зеленского Байден использует в борьбе против нынешнего главы Белого дома. Хотя для американцев на выборах более выжными и решающими будут вопросы внутриполитической повестки дня. За год украинская тематика может отойти на дальний план,
      – считает Николай Белесков.

      Аналитик добавляет: в Трампа пока явных конкурентов среди республиканцев нет. К тому же, избиратели Республиканской партии прощали Трампу и не такое. Хотя вполне вероятно, что американцы могут переоценить отношение к Трампу.

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      Что известно об "Украинском скандале" в США и импичменте Трампу?
      Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине.

      Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила президента Трампа в нарушении конституции в связи с ситуацией вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал это преследованием президента: "Они даже не видели стенограммы разговора. Тотальная охота на ведьм", – написал Трамп в твиттере.

      blog_ava
      Буду верить Зеленскому: Лавров рассказал, о чем говорил с украинским президентом
      25 сентября
      633
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Владимир Зеленский Импичмент Выборы в США
      Источник: 24 канал
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