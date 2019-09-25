Как Украине не потерять поддержку США из-за скандала с Трампом: версия международника

Главная задача Украины – избегать резких заявлений о США и расследовании Палаты представителей в отношении Трампа.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик Николай Белесков.

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По мнению специалиста, Зеленскому, возможно, удастся установить персональные хорошие отношения с Трампом. Но из-за скандального разговора Трампа и Зеленского президент США возненавидит Украину. Для него наше государство станет источником проблем.

Чтобы не случилось так, что демократы начнут использовать Украину в борьбе с Трампом. Это тоже опасно. Трамп – не вся Республиканская партия. А Украине нельзя терять поддержку ни демократов, ни республиканцев,

– убежден Николай Белесков.

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Политический аналитик Николай Белесков подчеркивает: в вице-президента США в 2009-2017 Байдена, конкурента Трампа на выборах президента, ситуация не сильно оптимистична. Он остается самым популярным кандидатом от Демократической партии. Впрочем, представитель от демократов Элизабет Уоррен в Айове, где будет проходить первый праймериз, опережает Байдена. Поэтому неизвестно, выйдет ли он победителем праймериз от Демократической партии.

Ситуацию со скандалом вокруг разговора Трампа и Зеленского Байден использует в борьбе против нынешнего главы Белого дома. Хотя для американцев на выборах более выжными и решающими будут вопросы внутриполитической повестки дня. За год украинская тематика может отойти на дальний план,

– считает Николай Белесков.

Аналитик добавляет: в Трампа пока явных конкурентов среди республиканцев нет. К тому же, избиратели Республиканской партии прощали Трампу и не такое. Хотя вполне вероятно, что американцы могут переоценить отношение к Трампу.

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Что известно об "Украинском скандале" в США и импичменте Трампу?

Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине.



Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила президента Трампа в нарушении конституции в связи с ситуацией вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал это преследованием президента: "Они даже не видели стенограммы разговора. Тотальная охота на ведьм", – написал Трамп в твиттере.