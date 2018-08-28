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Как Украине нужно бороться с Россией в Азовском море: военный эксперт озвучил методы

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Как Украине надо бороться с Россией в Азовском море
Как Украине надо бороться с Россией в Азовском море / Интерфакс

На сегодня Украина не способна бороться с Россией в Азовском и Черном морях в формате симметричного военного противодействия. Следовательно, Украинское государство должно использовать варианты от международного давления до асимметричных действий.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" озвучил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Эксперт убежден, что вопрос уничтожения морских целей противника Украине надо решать наличием противокорабельных комплексов, которые могут спокойно передвигаться по береговой линии за счет единого радиолокационного поля, которое контролирует Черное и Азовское моря.

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При условии наличия достаточного количества мобильных противокорабельных комплексов можно абсолютно обезопасить наше побережье от приближения морских сил противника и полностью сорвать любые десантные операции. Это одна из версий, которую может использовать украинская сторона для построения асимметричной системы обороны,
– пояснил Згурец.

В то же время он отметил, что Украина пока не имеет возможности быстро построить новый мощный флот.

"Стратегия сейчас будет заключаться в том, что мы получим определенное количество кораблей от США. Говорится о кораблях типа Island, что действительно существенно ускорит темпы усиления наших Военно-Морских Сил, но этого будет мало", – заверил военный эксперт.

Он также выразил мнение, что в рамках работы по защите интересов в Черном и Азовском морях Украина должна, с одной стороны, прибегать к дипломатическим и международным средствам давления на Россию, или использовать более жесткие меры в рамках Сил специальных операций, чтобы отбить желание россиян так действовать.

"Это достаточно рискованно, и любые действия нужно оценивать через призму эффективности, стоимости и дальнейших последствий. Пока что отстаивать свои интересы в Азовском и Черном морях действительно сложно", – резюмировал Згурец.

Напомним, за последние месяцы спецслужбы России задержали более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты в Азовском море.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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