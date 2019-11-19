Как Украине стать богатой страной: совет Всемирного банка

Экономика Украины должна расти на 4% в течение 30 лет, чтобы стать успешной. Так считают эксперты Всемирного банка.

О возможностях украинской экономики на пресс-конференции рассказал ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, пишет Громадське.

К теме: Украинцы могут жить в четыре раза богаче

Чтобы Украина смогла выйти на уровень богатой страны и обеспечить лучшие стандарты жизни, ей надо расти на 4% не два квартала или два года, а где-то 30 лет,

– сказал Кхан.

По его словам, сейчас Украина не создала всех необходимых условий для роста экономики.

Экономика Украины в первом полугодии 2019 года выросла на 3,6%, поэтому определенные сдвиги все же есть.

По оценке Всемирного банка, в третьем квартале быстрый рост экономики Украины зафиксирован благодаря:

рекордно высокому урожаю,

росту сектора услуг,

увеличению перечислений из-за рубежа.

При этом прирост промышленного производства и инвестиций остались на низком уровне.

Также Фарук Кхан добавил, что перспективы экономического роста зависят от реформ нового правительства. В частности, от успешного открытия рынка земли.

Каковы были прогнозы по росту экономики в Украине?