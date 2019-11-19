Как Украине стать богатой страной: совет Всемирного банка
Экономика Украины должна расти на 4% в течение 30 лет, чтобы стать успешной. Так считают эксперты Всемирного банка.
О возможностях украинской экономики на пресс-конференции рассказал ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, пишет Громадське.
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Чтобы Украина смогла выйти на уровень богатой страны и обеспечить лучшие стандарты жизни, ей надо расти на 4% не два квартала или два года, а где-то 30 лет,
– сказал Кхан.
По его словам, сейчас Украина не создала всех необходимых условий для роста экономики.
Экономика Украины в первом полугодии 2019 года выросла на 3,6%, поэтому определенные сдвиги все же есть.
По оценке Всемирного банка, в третьем квартале быстрый рост экономики Украины зафиксирован благодаря:
- рекордно высокому урожаю,
- росту сектора услуг,
- увеличению перечислений из-за рубежа.
При этом прирост промышленного производства и инвестиций остались на низком уровне.
Также Фарук Кхан добавил, что перспективы экономического роста зависят от реформ нового правительства. В частности, от успешного открытия рынка земли.
Каковы были прогнозы по росту экономики в Украине?
- Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее.
- Международный валютный фонд заложил рост экономики Украины на 3%.
- По данным Госбюджета на 2020 год, украинская экономика должна расти в 2020 году на 3,7% – 4,8%.