Как украинец Гвоздик завоевал чемпионский титул: видео победного боя

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу в поединке против француза Мехди Амара.

Бой состоялся в ночь на 18 марта в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden". Непобедимый украинец завоевал первый чемпионский титул в карьере – пояс временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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Для 30-летнего Александра Гвоздика этот поединок стал 15-м на профессиональном ринге. Украинец доминировал в бою в течение 12 раундов.

Судьи единогласно отдали победу Александру– 116:112, 117:111, 118:110.

Следующий поединок Гвоздик должен провести за полноценный пояс WBC. Соперник украинца определится 19 мая в бою действующего чемпиона WBC Адониса Стивенсона и претендента Баду Джека.

Александр Гвоздик выиграл поединок у Мехди Амара – видео боя