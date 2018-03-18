Как украинец Гвоздик завоевал чемпионский титул: видео победного боя
Украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу в поединке против француза Мехди Амара.
Бой состоялся в ночь на 18 марта в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden". Непобедимый украинец завоевал первый чемпионский титул в карьере – пояс временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
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Для 30-летнего Александра Гвоздика этот поединок стал 15-м на профессиональном ринге. Украинец доминировал в бою в течение 12 раундов.
Судьи единогласно отдали победу Александру– 116:112, 117:111, 118:110.
Следующий поединок Гвоздик должен провести за полноценный пояс WBC. Соперник украинца определится 19 мая в бою действующего чемпиона WBC Адониса Стивенсона и претендента Баду Джека.
Александр Гвоздик выиграл поединок у Мехди Амара – видео боя
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