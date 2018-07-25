18:45
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Как украинец попал в легендарную баскетбольную команду США

Сделано в Украине 7 Читати новину українською

Святослав Михайлюк из Черкасс недавно дебютировал в легендарной команде Лос-Аджелес "Лейкерс", но за 4 года в Штатах уже успел завоевать армию поклонников. Почему? Здесь просто без комментариев: трех-очковые, против которых не поможет никакая защита, а для решающего очка ему хватает и несколько секунд.

Ему 21, и перед каждой игрой он съедает ровно 5 клубник. Святослав Михайлюк почти не проявляет эмоций на площадке, но вытирает слезы, когда рассказывает об отце Юрии. В родных Черкассах тот дважды в день привозил сына на баскетбольные тренировки в течение восьми лет.

Читайте также: Оксана Баюл – олимпийская чемпионка, которая покорила мир своим характером

Михайлюк мог бы зарабатывать миллионы еще в подростковом возрасте. В 15 его вносили в топ-40 самых перспективных баскетболистов Европы, в 16 лет – на Чемпионате Европы был вторым по количеству набранных очков, а как только ему исполнилось 17 дебютировал в украинской сборной на Чемпионате мира в статусе самого молодого участника за всю историю соревнований.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Вот здесь его уже хорошо разглядели и начали предлагать контракты в испанской "Барселоне" или "Реале". Впрочем, парень имел значительно более амбициозные планы, в которых деньги занимали далеко не приоритетное место. Он хотел на шаг приблизиться к НБА, и сразу 4 американских университета предложили ему стипендию на обучение. Он выбрал тот, который выдает больше звезд на университетских драфтах – Канзас.

Читайте также: Украинец Михайлюк помог "Лейкерс" выйти в полуфинал Летней лиги НБА

Казалось бы, с английским не должно быть проблем. Родители – профессор истории и учительница биологии, отдали сына в школу с углубленным изучением английского. Вот только тот сленг, которым все разговаривали в команде, не имел ничего общего с тем, что он изучал несколько лет. Зато после 4 лет те, кто не знают его биографии, убеждены, что Святослав родился в Штатах – акцента нет вообще.

Михайлюк пока не отличается стабильностью, но его преимущества очевидны: он может закрыть сразу несколько позиций – от разыгрывающего до форварда, умеет отдать отличный пас. К тому же у него хороший рост – 2 метра 3 сантиметра – соперники часто просто не в силе его остановить. Способности украинца уже по достоинству оценил король современного баскетбола Леброн Джеймс, который, кстати, как и Михайлюк, этим летом стал новичком "Лейкерс".

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Ему еще рано предсказывать громкую карьеру. В НБА есть давний предрассудок, что игроки после драфта, которые хорошо играют летом, очень часто теряются в основном сезоне, который стартует в октябре. Тем не менее в Свята верит не только вся Украина, но и руководство "Лейкерс".

В частности, президент клуба легендарный Мэджик Джонсон отметил, что лос-анджелесцы очень нуждались в игроке с таким высоким баскетбольным IQ. Стороны подписали контракт на 3 года. А это свидетельство того, что на украинца в команде всерьез рассчитывают. Ведь далеко не каждый новичок получает такие авансы в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Теги: Новости США Баскетбол Новости спорта Новости Черкасс Сделано в Украине
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украинский самолет стал сенсацией на ведущих авиасалонах мира
 10 февраля 2016 , 18:16 4
Гром-2 – лучший ракетный комплекс Украины времен независимости
 16 января , 09:45
Как Украина переходит на альтернативные источники энергии
 10 марта 2016 , 14:43
Как украинцы заставили весь мир писать на английском правильно
 5 апреля 2016 , 22:07
Стив Дитко – художник с украинскими корнями, который нарисовал Человека-паука
 13 июля , 18:45
Дэвид Селзник – продюсер украинского происхождения, который стал легендой Голливуда
 20 июля , 13:41
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук