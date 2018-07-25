Как украинец попал в легендарную баскетбольную команду США

Святослав Михайлюк из Черкасс недавно дебютировал в легендарной команде Лос-Аджелес "Лейкерс", но за 4 года в Штатах уже успел завоевать армию поклонников. Почему? Здесь просто без комментариев: трех-очковые, против которых не поможет никакая защита, а для решающего очка ему хватает и несколько секунд.

Ему 21, и перед каждой игрой он съедает ровно 5 клубник. Святослав Михайлюк почти не проявляет эмоций на площадке, но вытирает слезы, когда рассказывает об отце Юрии. В родных Черкассах тот дважды в день привозил сына на баскетбольные тренировки в течение восьми лет.

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Михайлюк мог бы зарабатывать миллионы еще в подростковом возрасте. В 15 его вносили в топ-40 самых перспективных баскетболистов Европы, в 16 лет – на Чемпионате Европы был вторым по количеству набранных очков, а как только ему исполнилось 17 дебютировал в украинской сборной на Чемпионате мира в статусе самого молодого участника за всю историю соревнований.



Святослав Михайлюк

Вот здесь его уже хорошо разглядели и начали предлагать контракты в испанской "Барселоне" или "Реале". Впрочем, парень имел значительно более амбициозные планы, в которых деньги занимали далеко не приоритетное место. Он хотел на шаг приблизиться к НБА, и сразу 4 американских университета предложили ему стипендию на обучение. Он выбрал тот, который выдает больше звезд на университетских драфтах – Канзас.

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Казалось бы, с английским не должно быть проблем. Родители – профессор истории и учительница биологии, отдали сына в школу с углубленным изучением английского. Вот только тот сленг, которым все разговаривали в команде, не имел ничего общего с тем, что он изучал несколько лет. Зато после 4 лет те, кто не знают его биографии, убеждены, что Святослав родился в Штатах – акцента нет вообще.

Михайлюк пока не отличается стабильностью, но его преимущества очевидны: он может закрыть сразу несколько позиций – от разыгрывающего до форварда, умеет отдать отличный пас. К тому же у него хороший рост – 2 метра 3 сантиметра – соперники часто просто не в силе его остановить. Способности украинца уже по достоинству оценил король современного баскетбола Леброн Джеймс, который, кстати, как и Михайлюк, этим летом стал новичком "Лейкерс".



Святослав Михайлюк

Ему еще рано предсказывать громкую карьеру. В НБА есть давний предрассудок, что игроки после драфта, которые хорошо играют летом, очень часто теряются в основном сезоне, который стартует в октябре. Тем не менее в Свята верит не только вся Украина, но и руководство "Лейкерс".

В частности, президент клуба легендарный Мэджик Джонсон отметил, что лос-анджелесцы очень нуждались в игроке с таким высоким баскетбольным IQ. Стороны подписали контракт на 3 года. А это свидетельство того, что на украинца в команде всерьез рассчитывают. Ведь далеко не каждый новичок получает такие авансы в сильнейшей баскетбольной лиге мира.