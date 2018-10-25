Как украинка Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе: весь путь к золоту

Украинская спортсменка Алла Черкасова выиграла золотую медаль на Чемпионате мира по борьбе в Будапеште.

Бронзовый призер чемпионата мира-2010 сумела подняться на вершину пьедестала, после победы в финале над француженкой Кумб Селен Фанта Ларрок со счетом 15:10.

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Предлагаем вашему вниманию весь путь украинской спортсменки к золоту чемпионата мира по вольной борьбе:

1/8 финала с Марией Мамащук (Беларусь) – 10:0



1/4 финала с Викторией Ивановой–Бобевой (Болгария) - 4:0



1/2 финала с Фэн Чжоу (Китай) – 12:8

Финал с Кумб Селен Фанта Ларрок (Франция) – 15:10

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