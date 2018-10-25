Как украинка Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе: весь путь к золоту
Украинская спортсменка Алла Черкасова выиграла золотую медаль на Чемпионате мира по борьбе в Будапеште.
Бронзовый призер чемпионата мира-2010 сумела подняться на вершину пьедестала, после победы в финале над француженкой Кумб Селен Фанта Ларрок со счетом 15:10.
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Предлагаем вашему вниманию весь путь украинской спортсменки к золоту чемпионата мира по вольной борьбе:
1/8 финала с Марией Мамащук (Беларусь) – 10:0
1/4 финала с Викторией Ивановой–Бобевой (Болгария) - 4:0
1/2 финала с Фэн Чжоу (Китай) – 12:8
Финал с Кумб Селен Фанта Ларрок (Франция) – 15:10
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Источник: 24 Канал
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