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      Как украинская яхта несмотря на ужасные препятствия совершила кругосветное путешествие

      Сделано в Украине 60 Читати новину українською

      Идеей пройти вокруг света под парусами одессит Анатолий Верба загорелся в 1990 году, когда вернулся из другой кругосветной регаты. Но это был совместный проект нескольких республик Советского Союза, а здесь хотелось все сделать собственными силами. Украинский экипаж принял участие в кругосветных гонках. Их встречали как настоящих героев.

      В 1994 году украинский экипаж на яхте "Одесса 200" прибыл в порт Саутгемптона. Позади остались 9 месяцев океанского путешествия. Они пришли десятыми, но именно этот экипаж заставит руководителя регаты признаться – "с таким количеством препятствий и проблем, которые вам пришлось преодолеть – вы являетесь настоящими победителями, просто без главного приза".

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      Анатолий Верба заказал у российской фирмы построить корпус яхты, но Союз распался. Одесситам выставили в 10-ро больший счет, при том, что качество уже выполненных работ было, мягко говоря, неудовлетворительным. Договор был расторгнут, а корпус 7 дней доставляли в Одессу.

      Украинский экипаж самостоятельно приступил к работе. Диаспора, новые спонсоры, благотворители сделали чудо – яхта была готова. Ее освятили, благословили на счастливое путешествие. Казалось, можно наконец выдохнуть с облегчением, вот только однажды придет шериф с ордером на конфискацию – из Одессы не поступили обещанные 52 тысячи долларов, а с таким долгом участие в регате невозможно.


      "Одесса 200"

      Их снова спасли благотворители. С опозданием на одну неделю экипаж "Одессы 200" поднял желто-голубой флаг и отправился в путешествие длиной в 30 тысячи миль. На календаре было 2 октября 1993 года.

      Отправляясь в кругосветное путешествие, нужно быть готовым ко всему. Худший участок маршрута – это воды Южного океана. Хорошая погода там – редкость, одежда не успевает высохнуть. К тому же внимание экипажа постоянно испытывают айсберги. Именно в это непростое время им озвучили письмо от двух норвежских подростков, которые наблюдали за перипетиями регаты и очень полюбили украинскую команду. Одесситам попросили передать, что им нечего волноваться. Отныне они – их ангелы-хранители.

      Анатолій Верба

      Шкипер яхты Анатолий Верба

      Под конец гонки больше всего хлопот доставляли паруса – начинали прорываться. Что неудивительно после всех пережитых ветров, дождей и волн. Команде приходилось ремонтировать на высоте 28 метров, или перешивать уже в каютах.

      7 июня 1994 года – "Одесса 200" финишировала в престижной регате, за которой наблюдал весь мир. Результат стал сенсацией – это впервые в истории соревнований такого класса экипаж совершил путешествие на яхте, которую сам и построил.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Водный транспорт Сделано в Украине История Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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