Как украинская сборная готовится к матчам против Словакии и Турции

Сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам против Словакии и Турции. И на заключительный сбор в этом году Андрей Шевченко вызвал много молодых игроков.

Следовательно, в финальном матче Лиги Наций, который для желто-синих не имеет турнирного значения, и в спарринге против команды Мирчи Луческу тренерский штаб имеет возможность проверить на готовность ближайший резерв.

Читайте также: Как новички сборной Украины пели "Червону руту" на посвящении: видео

"Конечно, эти два матча очень важны. Мы формировали состав с акцентом на молодых футболистах. В каждом из них мы видим перспективу. Кому-то из них мы дали аванс, но нам интересно посмотреть их способности", – прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Но несмотря на формальный статус заключительных поединков в этом году, футболисты сборной серьезно подходят к ним. Благодаря хорошей атмосфере и великолепной игре сборная Украины не проигрывает уже больше года. Последний раз желто-синие капитулировали в октябре 2017-го в игре с Хорватией. А беспроигрышная серия насчитывает 9 матчей.

Получить положительный результат украинцы попробуют уже 16 ноября. Именно тогда наша сборная в гостях встретится со Словакией. Товарищеский же матч против Турции состоится 20 ноября.