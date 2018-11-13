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      Как украинская сборная готовится к матчам против Словакии и Турции

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      Сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам против Словакии и Турции. И на заключительный сбор в этом году Андрей Шевченко вызвал много молодых игроков.

      Следовательно, в финальном матче Лиги Наций, который для желто-синих не имеет турнирного значения, и в спарринге против команды Мирчи Луческу тренерский штаб имеет возможность проверить на готовность ближайший резерв.

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      "Конечно, эти два матча очень важны. Мы формировали состав с акцентом на молодых футболистах. В каждом из них мы видим перспективу. Кому-то из них мы дали аванс, но нам интересно посмотреть их способности", – прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

      Но несмотря на формальный статус заключительных поединков в этом году, футболисты сборной серьезно подходят к ним. Благодаря хорошей атмосфере и великолепной игре сборная Украины не проигрывает уже больше года. Последний раз желто-синие капитулировали в октябре 2017-го в игре с Хорватией. А беспроигрышная серия насчитывает 9 матчей.

      Получить положительный результат украинцы попробуют уже 16 ноября. Именно тогда наша сборная в гостях встретится со Словакией. Товарищеский же матч против Турции состоится 20 ноября.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 канал
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