Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера

Украинский дизайнер Юлия Магдыч создает украинские вышиванки для половины мира – от Америки до Ближнего Востока. Она точно знает, как и чем может покорить вышиванка, а также кого и почему в мире она уже покорила.

О секретах правильной вышиванки, ее долговечности, а также о том, какой код несет в себе, с чем и как правильно носить вышиванки, Юлия рассказала сайту "24" в эксклюзивном интервью.

Справка: Юлия Магдыч в фэшн-бизнесе с 19 лет. Создала фактически "с нуля" полный цикл изготовления дизайнерских вышитых изделий – от замысла рисунка, фасона и дизайна, воплощения его в изделии, и вплоть до доставки конечному владельцу. Среди звездных клиентов Магдыч – украинские певицы Джамала, Тина Кароль, телеведущая Катерина Осадчая, французская певица Патрисия Каас. Вышивку от украинского дизайнера уже носят в более чем 35 странах мира, таких как США, Мексике, Франции, Италии, Австрии, Германии, Греции, Испании, Турции, Великобритании, почти во всех странах Ближнего Востока, даже в Кот-д'Ивуар. Ближайшая цель Юлии – сделать дизайнерские вышиванки доступными для каждого украинца.

Юлия, как специалист, расскажите – чем и почему украинская вышиванка, в частности Ваша, покорила мир?

Есть несколько причин. Первая – это очень красиво. Украинская вышиванка украсит любую женщину в любом уголке мира. Вышивка выступает своеобразным обрамлением лица. Это как с картиной: подобрал правильную раму – холст "заиграл" по-новому, неправильную – картина "потерялась". Вышиванка – это "правильная рама" для любого лица, вопрос только в правильно подобранной комбинации цветов.

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Вторая причина – вышиванка очень большой отклик получила во время Революции Достоинства. Символом предыдущей революции, Оранжевой, выбрали оранжевый цвет. Новой революции нужен был новый визуальный код, символ. Какой цвет выбрать – малиновый, рыжий? Звучит абсурдно. И вышиванка как раз стала вторым флагом нашего народа. Люди за границей в поддержку Украины одевали вышиванки – как свидетельство, что они с украинским народом и поддерживают его стремление к лучшему будущему. Сегодня результаты Революции противоречивы, но вышиванка продолжает быть символом единого порыва нации, ее вдохновением.

И уже в этом политическом ключе вышиванка взяла свой старт в моде. Как все произошло. В Киеве дважды в год проходит Mercedes-benz fashion week. Мы собрали пресс-завтрак, куда пришли самые известные модные издания – vogue.com (самый влиятельный ресурс в мире моды), Vogue Italia и многие другие. Наши вышиванки у них получили отклик. Они говорили – это что-то новое, необычное, этого в моде раньше не было. Как Коко Шанель ввела в моду черный цвет, так же и вышиванка для модных критиков стала чем-то абсолютно новым. Они все это сняли, опубликовали, и вышиванка, как говорится, "пошла по миру".

Но все же популярность украинской вышиванки началась с революции? Ведь вышивают не только украинцы.

Политическая причина популярности – это вторая причина. А третья – рассказываю: я недавно посетила Музей Мира в Вене, где представлены различные этнографические экспонаты из разных стран мира, даже – череп человека (не знаю настоящий ли). И что меня поразило – наши орнаменты очень похожи на вышивки индейцев Латинской Америки, Мексики. Даже африканские страны имеют вышивки, очень похожие на украинские. Я уже молчу про славянские народы. И у нас возникает вопрос – почему наша вышиванка, а не те же чехи или белорусы? Конечно, политический всплеск привлек внимание к Украине, однако, я считаю украинцев самым творческой нацией мира. Да, другие тоже имеют очень хорошие вышивки, но такого разнообразия фактур, цветов, стилей на просторах одной страны вы больше нигде не сможете найти. Каждый регион, да что там, каждое село имеет свои, неповторимые, индивидуализированные поколениями стиль и технику.



Юлия Магдыч несет миру украинские вышитые традиции

Как именно Вы пришли к вышиванкам, что они стали вашим бизнесом и вдохновением?

Я работаю в фэшн-индустрии с 19 лет. Этнография и история всегда были в сфере моих интересов с детства. Наша семья со Львова, мы традиционно на все праздники одеваем строй. И когда я переехала в Киев и как-то пришла на институскую дискотеку в рваных джинсах и вышиванке – все замерли от удивления. Для моих однокурсников это граничило с эпатажем. А для меня это была привычная одежда.

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Зная законы модного мира, мне было проще создать бизнес-структуру бренда.

Думаю, что в популяризации украинской вышивки есть большая заслуга нашей команды. Мода развивается сверху вниз. Есть люксовый сегмент, есть средний сегмент, есть масс-маркет-сегмент. Мы с компанией зашли в люксовый и средний, сейчас планируем прийти и в масс-маркет. И нам было важно одеть влиятельных блогеров, звезд, чтобы популяризировать украинскую вышивку. И они радостно встретили нашу инициативу, мы им очень благодарны. Без их помощи вышиванка бы так не взорвалась. Это было бы просто символом – кто-то когда-то надел бы на заседание Совета безопасности ООН, чтобы поддержать Украину, и постепенно эта волна стихла бы. А надо было добавить к этому бизнес-составляющую. И совместными усилиями всего коллектива это удалось. Мы уже продавались в магазинах за границей, когда к нам обратился легендарный лондонский универмаг Selfridges, мы поняли, что это успех.

Насчет вышиванок – я много вышивала сама. Вышивала моя мама – моя первая вышиванка вышита ею. Вышивала моя бабушка. И когда появился запрос в обществе, когда мои друзья говорили – хотим вышиванку, хотим показать, что мы – другие, то я сделала несколько вышивок, нарисовала что-то более современное, это были такие платья, кафтан-кимоно, в новых цветах, не в традиционных молочном или белом, а в необычных. Люди начали носить, сработал "сарафанный маркетинг". Мы сделали еще – опять их разобрали. Еще разобрали. Мы создали страницу в Интернете, на которую начали подписываться из разных стран. И страница начала расти. Я всегда акцентирую на том, что мы не вложили ни одного доллара в рекламу. Только органический трафик. Мне вообще нравится естественный бизнес, который идет не от предложения, а от спроса. Мы просто показывали, что мы делаем – людям нравилось, они нас рекламировали. Качественный, правильный, креативный продукт сам себя продает.

Расскажите подробнее об узорах – откуда они берутся, что символизируют?

Если разбирать мои вышиванки – то часть узоров традиционная. Но я их пробую подать в варианте 3d. Например, калина, дубы – одни из самых традиционных украинских узоров. Это мужские символы, отражающие силу. Почему мы их вышиваем на женской одежде – потому что украинская женщина имеет прочный стержень, так исторически сложилось. Украинки еще в княжескую эпоху наследовали земельные наделы, в то время как в Европе женщины не имели никаких имущественных прав. Католическая церковь относительно недавно признала, что у женщин есть душа. Украинская женщина у нас исторически наделена широкими правами.

В чем моя технология относительно старинных узоров – я их раскладываю на детали. Коллекционирую старинные вышивки, анализируем с командой технику, колористику, впоследствии демонстрируем их в современном чтении. Чтобы заложенный предками визуальный код был очень легким для восприятия. Мы живем во время так называемого клипового мышления – сжатой до минимума информации и четкой визуализации. И я хочу, чтобы картинка на платье была максимально богата и проста.

Но у нас есть и традиционные вышивки. Борщевка, например. Там мелкий крестик в четыре нити, вышивается она около месяца. Их мы делаем для того, чтобы сохранить традиции.



Традиционная вышивка-борщевка от Юлии Магдыч

А значительная часть узоров – просто рождается в голове. Например, коллекция с братчиками мне приснилась, я их четко увидела. Технически мы намучились – месяца три или четыре, не получалось. Но все равно, командными усилиями, мы воссоздали мой сон на ткани.

Что вдохновляет на создание новых узоров?

История. Все говорят – путешествия. А что такое путешествия – это когда ты сталкиваешься с душой народа, его культурным наследием. Я очень много читаю исторической литературы, она меня завораживает. И я себе в голове всегда представляю, как бы я одела такого короля, эту княгиню, рыцаря – как бы он должен был выглядеть в час своего триумфа. Я представляю, как встретились впервые гетман со своей женой, и как бы она должна была выглядеть, чтобы он влюбился в нее. Мне хочется показать красоту женщины. Историю создают личности, и мне хочется эти образы раскрыть.

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Ну и, конечно, меня вдохновляет семья, любовь. Мне хочется надеяться, что это видно в наших работах. У нас даже на сайте написано Made of love.

Борщевка вышивается месяц. А сколько длится работа над другими изделиями?

Все зависит от объема вышивки, техники. Простые вещи вышиваются несколько дней. А полный цикл производства полностью вышитого платья – от 2 до 4 недель. Есть такие изделия, которые вышиваются около 2 месяцев – расшитые жемчугом, бисером, золотой нитью.

На длинное платье идет 15-20 километров нити. И это специальные нити, резистентные. Чтобы не деформировалась, не тянулась, не меняла цвет. И это один из секретов того, как создать правильную вышиванку. Мы используем только и исключительно натуральные ткани – лен, хлопок. На осень наши нововведения – хлопковые вышиванки и бархатные, которые сейчас стали суперпопулярными за рубежом, больше всего в Америке и на Ближнем Востоке.

Вышиванка тем и ценна, что она очень экологична, долго хранится, не выходит из моды. Ее можно впоследствии передать дочери, внучке. Именно поэтому качество для нас – основа основ.

Мы на 100% made in Ukraine, полный цикл, от начала и до конца, осуществляется нашими мастерицами с золотыми руками.



Узор братчики, созданный Юлией Магдыч

И ткани в Украине покупаете?

По-разному. С тканями в Украине есть моменты – они не конкурентоспособны по ценовому предложению. Большие лен-комбинаты в Украине предлагают очень дорогое сырье. Например, белорусский лен-комбинат более конкурентоспособен в этом плане. И если вы обратитесь к крупным украинским текстильным комбинатам – то почти все они покупают белорусский лен.

И этот момент мне бы очень хотелось изменить – чтобы на наших производствах использовали только наш лен. Есть куда расти и над чем работать.

Как носить вышиванки, с чем комбинировать? Как в мире носят?

Самый модный сегодня тренд – вышивка плюс кеды, белые, которые ко всему подходят. И это такая универсальная "форма" – ее можно и в самолет одеть, и на ужин, и в музей, и в гости. Даже на официальные мероприятия. Вот индийцы на официальных мероприятиях ходят в сари, не подстраиваются под европейскую культуру, просто демонстрируют свою, собственную. Мне хотелось бы, чтобы украинские политики, чиновники тоже чаще появлялись на мероприятиях в традиционной украинской одежде.

Второе – сейчас свадьбы в украинском стиле на пике популярности. Люди вернулись к своим корням и наслаждаются этим. Плюс вышиванка на таинстве венчания прикрывает плечи и руки, в отличие от "традиционных" платьев с голыми плечами, когда приходится наматывать какие-то шарфики, болеро и тому подобное.

В арабском мире наши вышиванки часто надевают вместо абаи. Там более сдержанные вышивки, они им подходят в этом качестве.

Вышиванки можно носить с джинсами, шортами, брюками. Сейчас даже в офисах вместо Casual Friday в прогрессивных компаниях ввели новую традицию – Friday в вышиванках.

Но важно понимать – вышиванка не должна быть слишком короткой, чтобы не показывать пояс брюк. Пояс должен быть не акцентным. Мне нравится сочетание – широкие брюки и заправленная вышиванка. Это создает силуэт "песочные часы". Это для женщин. Выпущенную поверх вышиванку рекомендую оставить в прошлом году. А мужчинам наоборот – только так и можно носить. Заправлять вышиванку в джинсы мужчинам – это табу.



Если одеваете длинное вышитое платье с каблуками – одежда должна закрывать обувь

Сейчас еще вышиванку носят в таких рок-интерпретациях – с косухой, грубыми ботами. Носят даже с ботфортами – короткое платье-вышиванку.

Еще очень хорошо – с традиционной шляпкой или с соломенной корзиной, как Джейн Биркин. Соломка в этом году в тренде. Великолепно смотрятся ансамбли, когда мама с дочкой носят одинаковые вышиванки.

Еще у нас есть такое ноу-хау – вышиванки с обнаженными плечами. Мы его ввели, потом оно стало популярным. Мы этим очень гордимся. Вообще в Кувейте и Катаре нас подделывают активнее, чем Dolce&Gabbana. Мы сначала были в отчаянии от такого количества подделок, в том числе и в Украине. А потом поняли, что собственно по этому показателю и можно оценивать популярность бренда.

Как носить вышиванку нельзя?

Платье-вышиванка имеет свою длину. Если вы одеваете обувь на каблуке, то не советую носить вышиванку длиной до косточки. Платье должно либо закрывать обувь, либо быть длиной до чуть ниже середины щиколотки. Иначе – это режет длину ног и искажает пропорции тела. Должно быть открыто узенькое место ножки, украшение каждой женщины.

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Подпоясывать вышиванку надо в зависимости от типа фигуры. Если худощавая, субтильная фигура – можно даже без пояса. Если фигура пышная, с тонкой талией и широкими бедрами – это высокий пояс. Если фигура спортивная, без ярко выраженной талии – пояс лучше на бедра вязать.

Юлия, расскажите о своих звездных клиентах. Как они выбирают вышиванку?

У нас в Украине, наверное, уже все звезды одевались. Есть такие, кто четко знает, что хочет: присылают картинку и говорят – только такое. Когда звезды заказывают, обычно это всегда нужно на вчера. Мы к этому готовы, часто и по ночам работаем, потому что понимаем, что человек должен в этом выйти на красную дорожку, на эфир.

Часто звезды заказывают себе вышиванки на отдых. Им это и удобно, и они хотят где-то за границей засвидетельствовать свою патриотичность в нарядной вышиванке. Процесс заказа часто происходит через стилистов, но в основном – они следят за нашими обновлениями в Инстаграме, и когда видят вещь, которая им нравится – пишут нам об этом.

Из того, что любят украинские звезды – это платья с оголенными плечами, очень. На лето подчеркнуть линию ключиц хочет каждая девушка.



Патрисия Каас в вышиванке авторства Юлии Магдыч

Наш магазин в Киеве посетила Патрисия Каас. Как оказалось, известная певица следила за нами на международных Интернет-платформах. Она показала скриншоты в телефоне и четко знала, чего хочет. Но мы ей подобрали еще несколько красивых вышивок на море. Ей очень понравилась коллекция братчиков. Даже на концерте во Львове Патрисия пела в нашей вышиванке, о чем сообщила прямо со сцены. Зал взорвался аплодисментами.

Звездные клиенты в целом просты в работе, они понимают, какую картинку хотят дать, они смелые, готовы ко всему новому. И мне это ценно как творческому человеку – я могу себя выразить в их платьях, есть простор для творчества. Например, у Джамалы на открытии Евровидения был нашей белый кейп и белое платье. Это мы разрабатывали индивидуально. Этот комплект, "Табун", где 4 метра вышивки, в традиционных украинских цветах, подчеркнул еще и татарские корни Джамалы. Такие заказы добавляют вдохновения.



Джамала красовалась на открытии Евровидения-2016 в эксклюзивном наряде от Юлии Магдыч

А кто самые сложные клиенты?

Их всего где-то 1-2 процента. Для меня самые сложные те, кто часто меняет свое мнение. Давайте переделаем. А давайте переделаем обратно. Это технически сложно, когда на вчера. И это бывает и с украинскими, и с зарубежными клиентами.

Еще у клиентов из восточных стран другой режим дня. Они на 6 утра водят детей в школу, в 12 забирают. Днем там жара, поэтому спят там дважды в сутки – днем и ночью. И потом активная жизнь с 5-6 вечера до часу ночи. Я долго привыкала, что мне в 12 ночи звонят с какими-то бизнес вопросами. Или в 7 утра отводят детей – и начинают звонить и писать. А у нас это 5-6 утра. Но мы уже к этому привыкли.

Мы с радостью откликаемся на различные стили сотрудничества для того, чтобы еще больше популяризировать украинскую вышиванку в мире.