Как украинские политики пиарились на известном форуме в Давосе

О кандидатах на пост президента Украины в Давосе и преодолении коррупции в Украине – в программе "Что это было" рассказал эксперт по долгосрочным стратегиям и член Несторовской группы Евгений Глибовицкий.

Украинцы в Давосе

– В Давосе кандидаты в президенты Украины выглядели интересно. Для Петра Порошенко – это привычная роль, то есть он не первый раз выступал перед такой аудиторией на английском языке. Было видно, что человек в своей тарелке. Для него это было привычное выступление. Он артикулировал собственно те позиции, которые для него важны.

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– В выступлении Порошенко был намек и на Тимошенко, которая сидела в зале. Он сказал, если в Украину придет кто-то вроде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то нас ждет такая же экономическая катастрофа. Однако, по словам Глибовицкого, этот намек на оппонента он сделал так же как и другие лидеры государств.

– Относительно Юлии Тимошенко, то у нее было очень интересное выступление. У меня, как слушателя, был вопрос, будет ли она говорить на западную публику что-то такое, что противоречит внутриукраинским позициям. По моему мнению, такого не было. То есть Тимошенко была целостной, как и Порошенко. Анатолий Гриценко говорил на хорошем английском языке. Он достаточно четко показывал свои привычные позиции. В общем, каждый кандидат отвечал своей политике и своему образу.

Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео

Можно сделать вывод, что сейчас уже не является культурным шоком выход политика на международную арену. Другими словами, в 90-х годах были ситуации, когда порой хотелось за голову схватиться, это был ужас, переводчики краснели. В этом году все достойно, все хорошо.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

Коррупция в Украине

– Преодоление коррупции – это не только преодоление коррупционеров. Это изменение системы управления, изменение сознания избирателей, изменение сознания потребителя. А мы фокусируемся на преследовании коррупционеров. Это – худшее, что мы можем делать. Таким образом мы превращаем борьбу с коррупцией в разновидность политического развлечения. В результате этого консервируется система, и в системе становится меньше доверия.

Коррупционеров, конечно, есть за что критиковать и преследовать, но первичным должно быть выявление и устранение причин.

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