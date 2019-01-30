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      Как украинские политики пиарились на известном форуме в Давосе

      Что это было? 35 Читати новину українською

      О кандидатах на пост президента Украины в Давосе и преодолении коррупции в Украине – в программе "Что это было" рассказал эксперт по долгосрочным стратегиям и член Несторовской группы Евгений Глибовицкий.

      Украинцы в Давосе

      – В Давосе кандидаты в президенты Украины выглядели интересно. Для Петра Порошенко – это привычная роль, то есть он не первый раз выступал перед такой аудиторией на английском языке. Было видно, что человек в своей тарелке. Для него это было привычное выступление. Он артикулировал собственно те позиции, которые для него важны.

      Читайте также: Как изнутри выглядит политическая коррупция в Украине

      – В выступлении Порошенко был намек и на Тимошенко, которая сидела в зале. Он сказал, если в Украину придет кто-то вроде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то нас ждет такая же экономическая катастрофа. Однако, по словам Глибовицкого, этот намек на оппонента он сделал так же как и другие лидеры государств.

      – Относительно Юлии Тимошенко, то у нее было очень интересное выступление. У меня, как слушателя, был вопрос, будет ли она говорить на западную публику что-то такое, что противоречит внутриукраинским позициям. По моему мнению, такого не было. То есть Тимошенко была целостной, как и Порошенко. Анатолий Гриценко говорил на хорошем английском языке. Он достаточно четко показывал свои привычные позиции. В общем, каждый кандидат отвечал своей политике и своему образу.

      Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео

      Можно сделать вывод, что сейчас уже не является культурным шоком выход политика на международную арену. Другими словами, в 90-х годах были ситуации, когда порой хотелось за голову схватиться, это был ужас, переводчики краснели. В этом году все достойно, все хорошо.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Коррупция в Украине

      Преодоление коррупции – это не только преодоление коррупционеров. Это изменение системы управления, изменение сознания избирателей, изменение сознания потребителя. А мы фокусируемся на преследовании коррупционеров. Это – худшее, что мы можем делать. Таким образом мы превращаем борьбу с коррупцией в разновидность политического развлечения. В результате этого консервируется система, и в системе становится меньше доверия.

      Коррупционеров, конечно, есть за что критиковать и преследовать, но первичным должно быть выявление и устранение причин.

      Больше в программе.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Коррупция Давос Что это было?
      Источник: 24 канал
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