Как украинские продукты попадают в оккупированный Крым: расследование

Журналисты программы "Крым. Реалии" привезли из оккупированного Крыма украинские продукты и решили разобраться, законно ли эти товары продавать на аннексированном полуострове. Ведь два года назад торговля с временно оккупированной территорией остановилась.

Журналисты привезли из оккупированного Крыма следующие продукты: кабачковую икру "Верес", горчицу от "Торчин", два кетчупа "Чумак", минеральную воду "Поляна Квасова", пиво "Черниговское", водку "Козацька рада" и крем Николаевской фабрики.

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В частности, водка "Козацька рада" стоит 199, 99 рублей (85 гривен). На этикетке – российский акциз, а место разлива – Беларусь. Компания отвечать на камеру, как товар попал на остров, отказалась, зато написала письменный ответ.

Наша компания не ведет бизнес в России. Была попытка разливать для внутреннего рынка и продавать и Беларуси, но проект остановили в 2018 году, как бесперспективный. Вероятно, что незначительное количество продукции могла попасть на территорию других стран нелегально,

– написали в письме.

Пиво "Черниговское светлое" стоит в оккупированном Крыму 45 рублей (19 гривен). На этикетке главная надпись на украинском, однако все выходные сведения и даже производитель – российские. Владельцы торговой марки сначала согласились на видео комментарий, но при встрече говорить что-либо на камеру отказались.

Нам не известно, как эта продукция появилась в продаже на территории Крыма. Она могла попасть в торговую сеть Крыма в рамках операции розничной торговли, на что Компания не имеет никакого влияния,

– написала позже письмом компания.

Как выяснилось, сразу 2 российских завода имеют лицензию на "Черниговское светлое", поэтому разлив пива под украинским брендом – абсолютно легально.

Компания "Чумак", производящей кетчупы, на запрос от журналистов прислал официальное письмо, в котором говорится, что продукция этой фирмы в аннексированный Крым не поставляют, а вот российские дистрибьюторы, которые покупают их товары, по сути, становятся их собственниками и могут торговать ими где угодно.

На обратной стороне упаковки кетчупа "Чумак" есть наклейка, где указано, что импортеры продукции в России – компания "Дакорт-Юг", но запросы журналистов они проигнорировали, а в телефонном разговоре при слове Крым секретарь заметно нервничает.



Разговор с секретарем компании "Дакорт-Юг"

А американская горчица от "Торчин" стоит на полуострове 69,99 рублей (29 гривен) и имеет украинский код производства. Владельцы бренда – компания Nestle говорят, что не знают, как горчица попала в оккупированный Крым.

ООО "Нестле Украина" не ведет никакой бизнес-деятельности на территории полуострова. Принимая это во внимание, нам не известно, каким образом наш продукт мог попасть на территорию АР Крым,

– прислала в ответ компания.

Отметим, что торговлю с Крымом регулируют два документа: Закон о свободной экономической зоне Крыма и Постановление об ограничении поставок на временно оккупированных территориях. И коллизия в том, что один нормативный акт позволяет торговлю с аннексированными территориями, а другой – запрещает.

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Итак, с материковой Украины в Крым товар попадает в основном тремя путями: первый – подделка, второй – когда с материковой Украины товар отправляется в Россию или иную страну таможенного союза и затем едет на территорию оккупированного Крыма, третий – заключается в том, что Украинские фирмы предоставляют свои лицензии или франшизы и уже зарубежные производители сами решают, куда поставлять товар.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!