Как украинские сечевые стрельцы разрушали планы России в Первой мировой

По разным оценкам, примерно 4 миллиона украинцев принимали непосредственное участие в боевых действиях Первой мировой войны. К сожалению, собственного государства у них действительно не было, поэтому воевать приходилось по обе стороны фронта, часто друг против друга.

Но это все же не означает, что между противостояниями великих мира сего украинцы не успевали задуматься о собственных национальных интересах.

К теме С кем и против кого воевали украинцы в Первой мировой войне

За первые несколько месяцев войны "усусы", которым изначально не слишком доверяло командование, буквально собственной кровью заработали себе уважение руководителей армии. В апреле – мае 1915 года оба куреня УСС оказались в эпицентре ключевых событий на восточном фронте Первой мировой.



Легион УСС не сразу привлекали к ключевым сражениям на войне

Галичина все еще была оккупирована российскими войсками, которые готовились к масштабному прорыву сквозь Карпаты, с целью пробиться на венгерскую равнину, а оттуда уже прямой дорожкой на саму Вену. Прорыв, конечно, планировался сразу в нескольких местах – одним из них была гора Маковка.

Это в современной Львовской области. Впрочем, относительно невысокая Маковка (958 метров) давала существенное стратегическое преимущество. Ведь расположенная между шоссе и железной дорогой, позволяла контролировать оба объекта.



Гора Маковка во Львовской области

Для успеха операции три полка российской армии получили приказ взять верх не более, чем за день. После этого они должны были помочь прорыву на других направлениях, однако не сложилось.

Россияне начали штурм сразу с трех направлений, на одном из них смогли прорвать первые линии австрийской обороны, захватить более 100 пленных и несколько пулеметов. Эти позиции могли стать хорошим плацдармом для взятия горы, поэтому командование австро-венгерской армии мгновенно организовало контратаку силами УСС.

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Шалаш атамана Григория Коссака и часть второго куреня сотника Василия Дидушка в двухчасовом штыковом, то есть ближнем, бою таки выбили русских из укрепленных позиций. Все это происходило 29 апреля.



Как происходили штурм русскими войсками и контратака УСС на Маковке

Через несколько дней, 1 мая, российско-имперские войска ценой сотен жертв смогли взять Маковку, впрочем сил удержать ее не хватило. В тот же день благодаря своевременному подключению резерва и снова с ключевой ролью куреней УСС, австро-венгерская армия отбила вершину.

Украинские стрелки дважды решили бой в нашу пользу. Они могут гордо смотреть на свои подвиги, ибо навсегда останется в истории слава их храбрых подвигов и золотой лавровый лист в истории их народа,

– так те события описывал генерал Фляйшман, комендант 55 дивизии австрийской армии.

4 мая, привлекая абсолютно все имеющиеся резервы, россияне все же взяли Маковку. Всего за эти дни они потеряли убитыми и ранеными около 3 тысяч человек. Сечевые стрельцы похоронили 42 бойца, 76 получили ранения, 35 попали в плен. Потери остальной австрийской армии неизвестны.



Впоследствии на горе установили монумент погибшим сечевым стрельцам

Стратегически взятие Маковки с такими жертвами и за столь длительный отрезок времени стало провалом для российско-имперской армии. Продолжить план прорыва через Карпаты в Венгрию было уже невозможно, да и не было кем.

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Гору, полученную с огромными потерями, русским пришлось без борьбы покинуть чуть больше, чем через неделю. 55 дивизия австрийской армии с куренями УСС в своем составе полностью выполнила боевую задачу, что позволит впоследствии контратаковать по всем Карпатам.

Неудивительно, что впоследствии эту битву будут сравнивать с легендарным подвигом спартанцев при Фермопилах. А сама Маковка в итоге станет символом несокрушимости украинской нации.