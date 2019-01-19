19:04
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Как украинские спортсмены отпраздновали Крещение: фото и видео

      16 Читати новину українською
      Как украинские спортсмены отпраздновали Крещение
      Как украинские спортсмены отпраздновали Крещение

      19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение, которое традиционно сопровождается массовым посещением водоемов и погружениями в ледяную воду. Праздник не обошел и украинских спортсменов.

      Так, Александр Усик окунулся в бассейне на Бали, а Василий Ломаченко попивая кофе празднует Крещение в Буковеле.

      Читайте также: Как отпраздновать Крещение без чрезвычайных ситуаций: советы спасателей

      Александр Усик

      Василий Ломаченко

      Ярослав Ракицкий

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      С Крещением Господним! Всем мира и добра!

      Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

      Александр Захожий

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Всех с праздником

      Публикация от Александр (@zakhozhiy_alexandr)

      Елена Овчинникова

      Тарас Степаненко

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      С Крещением Господнимдобра,мира,любви и здоровья

      Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

      Руслан Ротань

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 2
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3359
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 403
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 567
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 756
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Один из самых талантливых футболистов Украины примет российское гражданство
       12 мая 2014 , 10:58
      Ярмоленко попал в сборную 5 тура Лиги чемпионов (ФОТО)
       26 ноября 2015 , 20:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук