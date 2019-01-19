Как украинские спортсмены отпраздновали Крещение: фото и видео
19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение, которое традиционно сопровождается массовым посещением водоемов и погружениями в ледяную воду. Праздник не обошел и украинских спортсменов.
Так, Александр Усик окунулся в бассейне на Бали, а Василий Ломаченко попивая кофе празднует Крещение в Буковеле.
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Александр Усик
Василий Ломаченко
Ярослав Ракицкий
Александр Захожий
Елена Овчинникова
Тарас Степаненко
Руслан Ротань
Источник: 24 Канал
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