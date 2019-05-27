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      Как украинские военные могли попасть в плен боевиков: объяснение ветерана войны на Донбассе

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      Военные ВСУ могли попасть в плен из-за недостаточного знания местности
      Военные ВСУ могли попасть в плен из-за недостаточного знания местности / 24 канал

      Украинские военные действительно могли заблудиться – из-за недостатка знаний местности, усталости (инцидент произошел в шесть утра) или сбоя в системе навигации. Версия дезертирства, по словам участника боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрея Шора, маловероятна.

      Восемь украинцев военных попали в руки пророссийских оккупантов вблизи Новотроицкого 22 мая. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонись от маршрута и въехали на оккупированную территорию. По предварительной информации, военные Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса.

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      По мнению Шора, ошибиться в той местности вполне реально. Чтобы добраться до Краматорска или Константиновки, надо объехать Донецк по трассе Мариуполь – Донецк, и дальше двигаться через Ясиноватую. Для объезда есть два пути, и военные, очевидно, решили "срезать" и выбрали кратчайший путь. Однако там есть особенность, пишет "Обозреватель".

      "Второй вариант, короче, идти налево на Ольгинку, там на Угледар и вверх, в сторону Курахово. Но дело в том, что этот второй поворот за КПВВ, после которого еще два блокпоста, они фактически находятся на линии разграничения. Там несколько километров и уже сепарський блокпост", – отметил ветеран войны.

      Он уверяет: если военные уже бывали в той местности, то не заметить или пропустить нужный поворот сложно. В случае с нашими бойцами могла идти речь о незнании местности, усталости или сбое в системе навигации.

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      "Если ориентировать по опубликованному отчету, они прошли нормально КПВВ, затем прошли по паролю первый блокпост, а перед вторым надо было повернуть, но они упустили. Почему упустили, это вопрос. Может, проспали, было 6 часов утра. То, что дежурные начали стрелять вслед, здесь могу сказать, что когда ты сидишь в кабине, а стреляют снаружи из автомата, за ревом движка можно просто не услышать или не понять. То есть, прорыва как такового не было. А почему они не развернулись, когда доехали, об этом трудно говорить", – добавил Шор.

      Мнение о дезертирстве АТОвец не разделяет. Объясняет, что старшего машины и водителя – большой риск. И если бы их разоблачили, для предателя это "плохо закончилось бы".

      "И в такой ситуации их встречали бы, а их не встречали, сепары сами не знали, что происходит. В описании того, что они могли случайно заехать и не понять, что происходит, я не вижу ничего невозможного", – подытожил он.

      Ранее Шор также поделился документами радиоперехвата пророссийских боевиков во время захвата украинских военных и рапортом бойцов ВСУ. Однако отметил, что достоверность указанных данных не подтверждена.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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