12:07
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, 5 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Как украинские воины на Донбассе уничтожили боевую машину вместе с оккупантами: эффектное видео

      314 Читати новину українською
      Украинские военные уничтожили боевую машину оккупантов вместе с экипажем (иллюстративное фото)
      Украинские военные уничтожили боевую машину оккупантов вместе с экипажем (иллюстративное фото) / Соцсети

      Украинским военным удалось уничтожить боевую машину боевиков на Донбассе. Произошло это 5 февраля после того, как оккупанты предприняли попытку атаки.

      Как отметил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" оккупанты пытались приблизиться к передовым позициям украинских военных. Также они намеревались захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники– Крымское, что на Луганщине.

      Читайте также: Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе: яркое видео

      Воины ОС, со своей стороны, дали эффектный отпор врагу, применяя огневые средства и противотанковое подразделение. Последний осуществил пуск управляемой ракеты украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" по вражеской бронированной машине. В итоге она была уничтожена вместе с экипажем.

      Также Анатолий Штефан опубликовал видео уничтожения машины броневика оккупантов.

      По данным разведки, 5 февраля четырех оккупантов было ликвидировано и одиннадцать боевиков получили тяжелые ранения. Кроме боевой машины противника, украинские военные уничтожили еще внедорожник.

      В целом на протяжении этого периода пророссийские наемники совершили 12 обстрелов украинских позиций, в результате чего один воин Объединенных сил получил ранение.

      #200_бригада #адекватна_відповідь Українські військові знищили бойову машину російських окупантів 5 лютого, під прикриттям мінометного вогню, російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині. Для відсічі нападу наші військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського #ПТРК "Стугна-П" по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем. Втрати ворога склали: Бойова броньована машина, 2 вбитих та 8 поранених. За #репост подяка від воїнів ОС! https://m.youtube.com/watch?v=HpXXODHXJeM Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info

      Posted by Анатолий Штефан Штирлиц on Wednesday, 6 February 2019

       

      blog_ava
      Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      2057
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сегодня , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 6
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сегодня , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 78
      Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
      сегодня , 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
      227
      Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
      сегодня , 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
      Юлія Турелик 171
      Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      сегодня , 08:40 Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      Артем Овдієнко 939
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Медицинская реформа в Украине поражает результатами, – Гройсман
       3 августа 2018 , 12:40
      Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
       17 декабря 2018 , 20:00
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября 2018 , 21:59
      Ездим зимой: 5 приемов, которые 100 % приведут к ДТП 
       23 декабря 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук