Как украинские воины на Донбассе уничтожили боевую машину вместе с оккупантами: эффектное видео

Украинским военным удалось уничтожить боевую машину боевиков на Донбассе. Произошло это 5 февраля после того, как оккупанты предприняли попытку атаки.

Как отметил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" оккупанты пытались приблизиться к передовым позициям украинских военных. Также они намеревались захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники– Крымское, что на Луганщине.

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Воины ОС, со своей стороны, дали эффектный отпор врагу, применяя огневые средства и противотанковое подразделение. Последний осуществил пуск управляемой ракеты украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" по вражеской бронированной машине. В итоге она была уничтожена вместе с экипажем.

Также Анатолий Штефан опубликовал видео уничтожения машины броневика оккупантов.

По данным разведки, 5 февраля четырех оккупантов было ликвидировано и одиннадцать боевиков получили тяжелые ранения. Кроме боевой машины противника, украинские военные уничтожили еще внедорожник.

В целом на протяжении этого периода пророссийские наемники совершили 12 обстрелов украинских позиций, в результате чего один воин Объединенных сил получил ранение.