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Как украинские знаменитости поздравили женщин с 8 марта

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Как украинские знаменитости поздравили женщин с 8 марта

Мужчины украинского шоу-бизнеса не проигнорировали Международный день женщин и мило поздравляли всех женщин с праздником.

Известные музыканты, певцы, юмористы и ведущие присоединились к волне поздравлений, которые адресованы всем женщинам на свете. Креативные и философские, смешные и чувственные – именно такими заметками заполнили украинские селебритиз ленты в социальной сети Instagram.

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Потап

Певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, поздравил всех людей с 8 марта. Знаменитость аргументировала, что у всех есть мама, поэтому философское поздравление близко каждому.

"Я думаю, геи и лесбиянки, транссексуалы и трансвеститы, бисексуалы и трисексуалы заслуживают поздравления с 8 марта. Да и вообще все, потому что у вас есть мамы! Они вас родили! И, не смотря на то, что жизнь порой к нам несправедлива и жестока, все равно спасибо им! Женщинам, которые дали нам жизнь, кормили и воспитывали, в которых влюбляешься и хочешь от них детей, которые сводят с ума, которые достигают высот, к которым хочется тянуться, от которых вдохновляешься! Женщина и есть жизнь!" – написал Потап.

Я думаю геи и лесбиЯнки (гоу хоум) ,трансгендеры и трансвеститы, бисекскуалы и трисексуалы заслуживают на поздравления с 8м марта,да и вообще все ! Потому что у Вас есть Мамы!они вас родили! И не смотря на то что эта жизнь иногда к Нам несправедлива и жестока,все равно спасибо им! Женщинам ,которые дали нам жизнь,которые кормили и воспитывали,в которых влюбляешься и хочешь от них детей,которые сводят сума,с которыми добываешься высот, к которым хочется тянуться,от которых вдохновляешься! Женщина и Есть Жизнь! С 8м Марта! #8марта

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Евгений Кошевой

Актер юмористического коллектива "Квартал 95" Евгений Кошевой также не проигнорировал 8 марта и записал видеопоздравление. Знаменитость отмечает, что "праздник весны должен быть всегда в сердце" каждой женщины, поэтому подарил всем динамичную песню.

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Олег Скрипка

Известный музыкант Олег Скрипка по-особенному поздравил всех женщин с праздником. Нежное и романтическое поздравление с цветами не оставило равнодушным поклонниц звезды.

Любі жінки, дівчата, наші вродливі україночки! Весна… найромантичніша пора з якою хочеться привітати усіх Вас! Для нас, чоловіків, жінка — це мати. Це сонце. Це народження нового життя. Це окраса і натхнення у житті. Тож хай вам щастить, мої любі, у ваших натхненних справах! Хай панують весна та тепло у ваших серцях. Хай завжди будуть поруч надійні друзі та кохані вашому серцю люди. Хай радують діти, а життя повниться любов’ю. Обіймаю усіх! Зі святом! Щиро ваш Олег Скрипка

Допис, поширений Олег Скрипка RockStar #1 (@o.skrypka)

Григорий Решетник

Неизменный ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник с сыном мило поздравили женщин с праздником.

Владимир Зеленский

Знаменитый юморист и актер Владимир Зеленский забавно поздравил женщин с 8 марта. В видеообращении мужчина с юмором прокомментировал информацию об отмене Международного дня женщины.

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Монатик

Популярный певец Монатик, который сейчас гастролирует в США, тоже приобщился к поздравительному флеш-мобу. Для этого он выбрал забавное видео с поздравлением.

Любимые наши, с праздником Вас...️

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Николай Тищенко

Украинский ресторатор и ведущий Николай Тищенко креативно поздравил женщин с праздником, опубликовав запись мальчика, который говорит, что все "девушки красивые".

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Андрей Бидняков

Известный ведущий, который принимал участие в популярной программе "Орел и решка", Андрей Бедняков поздравил женщин из-за рубежа. Для смешного поздравления знаменитость привлек иностранца.

С 8 марта! Вы – шикарные! Правда. Вы заставляете всегда идти вперед, и за это всем огромное спасибо!
– написал Андрей Бедняков.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка 8 марта
Источник: 24 Канал
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