Как украинские звезды поздравили своих матерей с праздником: трогательные фото

В Воскресенье 13 мая весь мир праздновал День матери. В своих профилях в Instagram своих матерей поздравили также украинские звезды.

Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, Дзидзьо, Анастасия Приходько, Оля Полякова, и Ирина Федишин на страницах своего Instagram поздравили своих мам с Днем матери.

Читайте также: Архивные снимки и чувственные сообщения: как знаменитости поздравили родных на День матери

Наталья Могилевська

"Никогда мы не сможем достаточно отблагодарить родителей. Нет таких благ. Нет ничего ценнее жизни, которую они нам дарят. Спасибо, мама"

Сергей Бабкин

"Это моя мама! Она подарила мне жизнь. Она изначально, несмотря ни на что, верила в меня и наполняла красотой. Кем я стал и что я умею – все это благодаря моей золотой матери. Самое важное и самое главное, что она во мне воспитала, – это умение любить. Что все в мире живет и требует бережного отношения. И что чувствовать нужно сердцем, а жить душой.

Люблю тебя, моя дорогая. Храни тебя Бог. Я всегда рядом"

Дзидзьо

"А моя мама самая симпатичная на свете. Поздравляю всех мам с Днем матери!"

Анастасия Приходько

С праздником мам️ Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 13 Тра 2018 р. о 9:00 PDT

"С праздником мам"

Оля Полякова

"Моя прекрасная фея! Ты мое все: мама, подруга, советчик, критик, и поддержка!" Мама, научи меня, чтобы любили, как я тебя, доченьки меня" и всех мамочек с Днем матери! (Хочешь увидеть свою жену в старости, посмотри на ее мать!)".

Ирина Федишин

"Мама – наш ангел на земле! С праздником, моя Мама и всех, кто почувствовал радость материнства".