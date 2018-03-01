Как украинские звезды встретили первый день весны: вдохновенная фотоподборка

Современный шоу-бизнес всегда старается поддерживать модные тенденции в социальных сетях. Так, украинские знаменитости решили поздравить своих родных и пользователей с приходом весны 1 марта.

Поскольку погода, которая сейчас наблюдается за окном, не очень похожа на теплую и солнечную весну, однако артисты, актеры и телеведущие не забывают делиться своими яркими фотографиями и приветствовать подписчиков с первым днем весны.

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Победитель украинского Национального отбора Евровидение-2018 и известный артист MELOVIN поздравил всех с "холодной, морозной и заснеженной весной".

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 1 Бер 2018 р. о 2:09 PST

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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась бьюти-секретами и поздравила всех "с первым днем весны".

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 1 Бер 2018 р. о 2:04 PST

Олимпийская чемпионка и спортсменка Лилия Подкопаева поделилась, что весна – это настоящее чудо.

Допис, поширений LiliyaPodkopayeva (@liliyapodkopaeva_official) 28 Лют 2018 р. о 3:40 PST

Украинская певица и победительница проекта "Танцы со звездами" 8 сезон Наталья Могилевская поздравила всех с первым днем весны и пожелала всем счастливого года.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 1 Бер 2018 р. о 2:37 PST

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Украинская журналистка Маричка Падалко рассказала о трудовых буднях и пошутила насчет погоды в первый день весны.

Допис, поширений Марічка Падалко (@marichkapadalko) 1 Бер 2018 р. о 1:50 PST

Украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская поделилась фэшн-секретами и поздравила всех с приходом весны.

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 1 Бер 2018 р. о 3:04 PST

Танцовщица и победительница одного из сезонов проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко тоже не осталась в стороне, поздравив всех с 1 марта. К публикации она добавила несколько смайликов-снежинок, намекая на отнюдь не весеннюю погоду.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 1 Бер 2018 р. о 1:07 PST

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Украинская киноактраса Ольга Сумская всегда поздравляет подписчиков с праздниками. На этот раз она также поздравила пользователей "с весной". "Еще немного", – добавила она в своём посте.

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 1 Бер 2018 р. о 2:53 PST

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко опубликовала волшебное фото в платье и отметила, что весна, похоже, пришла только на телевидение, а не на улицу.

Допис, поширений Alexandra Kucherenko (@aakucherenko) 1 Бер 2018 р. о 12:39 PST

Киноактер и комик Юрий Ткач оставил на Instagram странице ироническое фото с сосульками и пошутил, что "вот такое утро" в первый день весны.