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Как украинские звезды встретили первый день весны: вдохновенная фотоподборка

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Как украинские звезды встретили первый день весны: вдохновенная фотоподборка
Как украинские звезды встретили первый день весны: вдохновенная фотоподборка / 24 Канал

Современный шоу-бизнес всегда старается поддерживать модные тенденции в социальных сетях. Так, украинские знаменитости решили поздравить своих родных и пользователей с приходом весны 1 марта.

Поскольку погода, которая сейчас наблюдается за окном, не очень похожа на теплую и солнечную весну, однако артисты, актеры и телеведущие не забывают делиться своими яркими фотографиями и приветствовать подписчиков с первым днем весны.

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Победитель украинского Национального отбора Евровидение-2018 и известный артист MELOVIN поздравил всех с "холодной, морозной и заснеженной весной".

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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась бьюти-секретами и поздравила всех "с первым днем весны".

Олимпийская чемпионка и спортсменка Лилия Подкопаева поделилась, что весна – это настоящее чудо.

Украинская певица и победительница проекта "Танцы со звездами" 8 сезон Наталья Могилевская поздравила всех с первым днем весны и пожелала всем счастливого года.

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Украинская журналистка Маричка Падалко рассказала о трудовых буднях и пошутила насчет погоды в первый день весны.

Украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская поделилась фэшн-секретами и поздравила всех с приходом весны.

Танцовщица и победительница одного из сезонов проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко тоже не осталась в стороне, поздравив всех с 1 марта. К публикации она добавила несколько смайликов-снежинок, намекая на отнюдь не весеннюю погоду.

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Украинская киноактраса Ольга Сумская всегда поздравляет подписчиков с праздниками. На этот раз она также поздравила пользователей "с весной". "Еще немного", – добавила она в своём посте.

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко опубликовала волшебное фото в платье и отметила, что весна, похоже, пришла только на телевидение, а не на улицу.

Киноактер и комик Юрий Ткач оставил на Instagram странице ироническое фото с сосульками и пошутил, что "вот такое утро" в первый день весны.

Теги: Музыка LifeStyle Новости Украины Кино Катя Осадчая MELOVIN Наталия Могилевская
Источник: 24 Канал
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