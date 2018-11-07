Как украинских болельщиков из-за прихоти Луческу оставили без матча сборной Украины

20 ноября сборная Украины должна была сыграть товарищеский матч против сборной Турции. Эта игра должна была состояться на "Днепр Арене". Но чуть больше, чем за две недели, игру решили перенести в Турцию. И оставить сборную без домашней поддержки болельщиков. А самих украинцев – без возможности еще раз посетить игру национальной команды.

В последний раз сборная Украины играла на "Днепр Арене" еще 11 октября 2009 года. Тогда на этом стадионе "сине-желтые" обыграли сборную Англии. И больше не сыграли в Днепре ни одного матча. Поэтому матч против сборной Турции был отличной возможностью вернуть большой футбол в город. Не сложилось.

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Здесь стоит также заметить, что в 2018 году сборная Украины сыграла дома лишь два матча. И только на один из них смогли попасть зрители. Матч 9 сентября против сборной Словакии на "Арене Львов" состоялся без зрителей. Поэтому поддержку собственных трибун национальная команда ощутила лишь 16 октября в Харькове на матче против сборной Чехии.

По предварительной версии, попросил о переносе матча с днепром в Турцию наставник соперников сборной Украины Мирча Луческу. Причиной такой просьбы стали "погодные условия". Наставник турок беспокоится, что погода в Днепре может быть не лучшей. При этом предлагается, что уже следующий матч между этими сборными весной сыграют в украинском городе, который выберет Федерация футбола Украины. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 листопада 2018 р.

Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 листопада 2018 р.

При этом официально о переносе матча в Турцию на сайте ФФУ еще не сообщалось. Есть только слова главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко о том, что игра состоится в Анталии.

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Возникает вопрос – неужели в Украине весной будут погодные условия лучше, чем в ноябре? Вспоминая состояние украинских полей после зимнего перерыва, вряд ли. Да и прогноз погоды на 20 ноября в Днепре показывает +9 градусов днем и +6 вечером. Такая же погода за два дня до матча. да, в турецкой Анталии в это время будет теплее, но футболисты матчи проводят и в декабре. Так что, может тогда "Шахтеру", "Динамо" и "Ворскле" проводить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в это время в Украине? В ноябре играют матчи чемпионата. И на худших стадионах, чем "Днепр Арена".

Погода – слишком слабая причина, чтобы переносить матч. Тем более, что стихийного бедствия не предвидится. Так из-за прихоти Мирчи Луческу украинские болельщики потеряли возможность поддержать свою сборную в 2018 году. Будет ли игра между сборными Украины и Турции в 2019 году – пока неизвестно. Ведь если сборная Украины во время жеребьевки Евро-2020 попадет в группу с шестью командами, сыграть товарищеский матч будет некогда.

Вероятная причина такой "просьбы" Луческу – это создать лучшие условия для своей сборной. Команда под его руководством выступает не лучшим образом. Они дважды проиграли России в Лиге наций и потеряли возможность подняться в Группу А. Команда выиграла лишь одну игру – против Швеции на выезде. Именно со шведами турки сыграют 17 ноября. Поэтому в случае неудачного результата в этой встрече, а затем и поражения от украинцев, Луческу могли бы уволить с должности. Поэтому, чтобы сохранить за собой место, он будет пытаться всеми способами выиграть у "сине-желтых". И первый шаг для этого – перенести матч в Турцию. Там шансов на победу будет в разы больше.