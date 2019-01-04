Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности

Интервью с известным украинским гроссмейстером, а ныне – студентом американского вуза Ильей Нижником из Винницы.

В его послужном списке есть сенсационные победы над 16-м чемпионом мира Русланом Пономаревым и нынешним представителем топ-пятерки мирового рейтинга Анишем Гири. Войдя в свое время в когорту самых молодых гроссмейстеров мира, Илья Нижник считался одним из самых талантливых украинских шахматистов.

Однако жизнь распорядилась по-своему. Шахматные реалии в нашем государстве таковы, что в одно мгновение одаренный винничанин принял предложение из США и уехал туда на учебу. Звали его как шахматиста, но постепенно обучение в Вебстерском университете поглотило парня с головой. Нет, в шахматы он играет. Иногда даже побеждает или становится призером престижных турниров. Но жизненные приоритеты уже изменил.

Собственно, о том, как человек, который в Украине не представлял жизни без шахмат, стал близок к получению степени магистра по кибернетической безопасности, о жизни в США и взгляде на украинские реалии Илья Нижник рассказал сайту 24 канала. В начале разговора извинился, что будет говорить на русском. Мол, в последнее время имеет мало практики общения на украинском. Но в ходе разговора однако остановился на украинском. "Надо же, чтобы та практика немного была", - говорит.

"В США звала Сюзан Полгар"

Илья, в Youtube не трудно найти ваши еще детские интервью. Тогда как раз бросалось в глаза, что вы общались с журналистами на украинском, а папа – на русском…



Юный Илья Нижник

Видимо, в школе так привык. Хотя большинство моих родственников в быту все же используют русский. В моей родной Виннице украинский и русский – где-то 50 на 50. Впрочем, может, сейчас что-то изменилось. Дома не был уже очень давно, почти два года, с января 2017-го. Надеюсь вскоре вырваться на месяц-второй.

На каникулы?

Нет. Учусь на магистра по кибербезопасности. Диплом бакалавра в Вебстере уже получил, а получать магистерскую степень этой осенью только начал.

Недавно вы о себе напомнили шахматной Украине вторым местом на турнире в Сент-Луисе.

Дело в том, что в нашем университете очень сильная шахматная команда. Собственно, сам турнир-вузовский, в нем участвовали только гроссмейстеры из нашего университета. Украинцев кроме меня больше нет. Среди русскоязычных есть россиянин Александр Шиманов. Раньше у него были серьезные результаты. Сейчас Сашка немного подзабыли, потому что за учебой сконцентрироваться исключительно на шахматах мы не можем.

Вообще же рядом учатся шахматисты разных национальностей. Американцев, как это ни смешно, кажется, нет совсем. Был Рэй Робсон, но он уже завершил обучение и соответственно не входит в команду. Приходит к нам периодически потренироваться или поиграть.

Встречал давнее интервью вашего отца. Тогда он как раз рассказывал, что переписывался с 15-летним на тот момент Робсоном. Получается, в США вы перебрались благодаря Рею?

Честно говоря, впервые от вас слышу. Мне папа об этом не рассказывал. Почему-то думал, что это моя сестра была знакома с Рея отцом.

Приглашение вы получали от Робсона?

Нет. От экс-чемпионки мира Сюзан Полгар. Именно она вместе с мужем основала университетскую команду. Много сильных местных игроков у них не было, но несмотря на это команда выиграла первенство США среди вузов. После этого люди начали стекаться сюда сами. Меня пригласили в начале 2014-го. Получил e-mail и, конечно, заинтересовался. Сюзан Полгар знал как выдающуюся венгерскую шахматистку, мировую звезду. Понятно, когда тебя зовет настолько авторитетный человек, не принять предложение трудно.



Илья Нижник и Сюзан Полгар (справа)

Вы тогда уже на английском владели в совершенстве?

Сравнительно. Английский изучал в школе, но те знания глубокими не назовешь. Когда летом 2014-го перебрался в США, людей, конечно, понимал, но разговаривать было трудно. Адаптировался, совершенствовал язык где-то месяца два. Имел постоянное опасение, что меня не поймут. Потом стало легче. Сейчас на английском, конечно, общаюсь прилично. Хотя случаи, когда меня не понимают, еще случаются.

"Поблажек из-за плохого знания языка не имел"

Неожиданно, ведь если верить "википедии", читать вы научились в три года, в четыре уже играли в шахматы... Неужели английский для такого одаренного ребенка тяжелый?

Трудно сказать. Возможно, причина в том, что в школе основное внимание уделял шахматам. Обучение проходило по специальной программе, экстерном. Большинство уроков пропускал. Но в конце каждого месяца приходил и сдавал экзамены. Так же учился в физико-математической гимназии, некоторые предметы у меня были второстепенными. Понятно, что основной акцент делался на точные науки. Хотя вообще мне немного странно, что английского тогда не усвоил. Ведь много ездил по миру и теоретически должен был бы выучить язык лучше. Сам должен научиться. Впрочем, не изучил тогда – пришлось наверстывать упущенное в течение 2013-2014 годов ускоренными темпами.



Сюзан Полгар и ее команда

Недавно известный львовский гроссмейстер Адриан Михальчишин поделился интересным наблюдением: "Если посмотреть на первую десятку рейтинга мужчин и женщин, то у женщин все имеют университетские образования, а большинство мужчин сконцентрировалась на шахматах со второго класса и не обращали внимание на школу".

О себе могу сказать, что шахматам отдавал максимум внимания, но обучению это увлечение не мешало. Хотя я же сказал, что посещать уроки в школе вместе с другими детьми времени не было. Я учился индивидуально, а кто-то, возможно, уделяет образованию меньше внимания. Ради шахмат люди идут на немалые жертвы. И не всегда эти жертвы бывают оправданы. В моем случае все сложилось наилучшим образом, ведь приглашение учиться в США я получил именно благодаря шахматам.

Пока были проблемы с языком, вам делали уступки за то, что вы шахматист? Так же поступали не в Киевский университет физкультуры и спорта...

Бакалавриат закончил по специальности "компьютерная наука". Но началось все с того, что я изучал математику. Потом перешел, потому что понимал, что со знаниями компьютерного дела работу будет найти легче. Поблажек из-за плохого знания языка не имел с самого начала. Экзамены сдавал на уровне со всеми. Минимальную оценку, которую мог получить – "четверка" по пятибалльной шкале. Точнее, здесь оценивание проводится буквами – A, B, C, D... "Четыре" - это В. Ниже не опускался ни разу. Другого выхода не было, потому что нас принимают с условием: хорошо учишься – а потом шахматы. Поначалу было очень тяжело.

"На украинских тренеров и федерацию не обижаюсь"

Пожалуй, пострадали как раз занятия шахматами? Вы когда-то говорили, что дома тренировались по пять-шесть часов.

В том и проблема, что на первых порах перестроиться еще не мог и по старой привычке больше внимания уделял шахматам. Еще не понимал, что приоритеты немного изменились, изменился мой стиль жизни. Тренировался и не очень обращал внимания на образование. Пока мне не напомнили, для чего сюда приехал в первую очередь. Тогда постепенно перевернул внимание, шахматы частично отошли на второй план. То сегодня научился сочетать одно с другим. Нашел правильный баланс. Даже когда играю турниры, на успеваемости в университете это не сказывается.

Но это американские турниры...

На международные выезжать не могу, потому что они очень длинные. Те, на которых играл до переезда в США, обычно занимали 12-13 дней. В Америке же все турниры довольно скоротечны. Видимо, так делают с учетом, что большинство участников учатся или работают и оторваться надолго не могут. Как правило, турнир по времени вкладывается в выходные. Поначалу мне такая система не очень нравилась, потому что в один день было слишком много шахмат. Приходится играть по 10-12 часов. Но сейчас уже приспособился. Сейчас мне американский вариант импонирует даже больше.

Кроме того, дополнительные трудности при выезде за границы США могу иметь из-за то, что до сих пор не получил в Украине биометрического паспорта. Родственники постоянно напоминают, чтобы приехал и получил новые документы. А я медлю, не хватает времени.

Вариант с принятием гражданства США рассматриваете?

Пока нет.

На два года вас старший львовянин Ярослав Жеребух американцем вроде бы уже стал.

Нет. Он имеет Green Card, получил ее максимум полгода назад. Гражданство здесь получить не так просто. После "зеленой карты" надо прожить в США еще пять или десять лет.

Впрочем, к украинским шахматам вы сейчас фактически уже не причастны. Недавно состоялась Всемирная шахматная олимпиада, на которой наша мужская сборная стала лишь 10-й. Одна из главных причин – произошел процесс смены поколений. Одними и теми же людьми команда играет много лет, тогда как перспективная молодежь – как вот, к примеру, вы – выезжает за границу. Тренерский штаб сборной вашими делами в США еще интересуется?

Не было никаких разговоров. Да я и сам всегда считал, что имеющегося кадрового ресурса украинским шахматам достаточно. Конечно, слежу за различными соревнованиями и вижу, что в Украине есть много шахматистов, сильнее меня. Поэтому и не обижаюсь на тренеров и федерацию за то, что мной не интересуются. Также должен сказать, что не считаю результаты нашей сборной на Олимпиаде катастрофическими. Да, 10-е место, могли сыграть лучше, но два года назад в Баку было второе. Думаю, ситуация далека от критической.

Продолжение следует...