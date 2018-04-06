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Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото

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Пасха 2018: как украсить дом своими руками
Пасха 2018: как украсить дом своими руками / 24 Канал

Пасха – это не только раскрашенные яйца или удачно украшенная пасха, это еще и нестандартные композиции из яиц и скорлупы, роскошные венки на дверях и трогательные пасхальные композиции из цветов.

Сайт "24" предлагает 10 интересных идей для отделки вашего дома, которые создадут особую атмосферу во время Пасхальных праздников.

Пасхальное дерево

С Вербного воскресенья у вас обязательно останутся веточки вербы. Их можно смело использовать для пасхального декора. К букетику добавьте весенние цветы или пойдите еще дальше — развесьте на веточках яркие писанки (для декорирования следует использовать только скорлупу или пластиковые/деревянные муляжи яиц), а внизу — разместите другие декоративные элементы.

Великодній декор

Пасхальное дерево из веточек ивы

Пасхальный венок

Такой венок создаст праздничную атмосферу, в буквальном смысле, с самого порога. Мы привыкли к рождественским венкам, а вот пасхальный — до сих пор в новинку, хотя выглядит очень эффектно.

Для изготовления — лучше использовать для основы натуральные материалы — иву или "котики". А украшать — писанками и яркими лентами.

Великодній декор

Пасхальный венок

Главное — придерживайтесь светлых и весенних цветов, ведь это праздник торжества и пробуждения. Идеальным вариантом будут желтый, зеленый и нежно-розовый цвета.

Великодній декор

Пасхальные композиции

Подсвечники из скорлупы

Не спешите выбрасывать скорлупу из использованных яиц — если приложить немного усилий, то можно украсить стол оригинальными подсвечниками.

Для этого в сыром яйце сделайте два отверстия — с одной стороны маленькое, с другой — большее. Содержимое яйца нужно вылить и хорошо просушить скорлупу. Сквозь скорлупу протяните натуральную нить. Один конец нити закрепите пластилином, а конец с другой стороны намотайте на зубочистку.

Великодній декор

Пасхальные свечи

Растопите воск на водяной бане и аккуратно залейте его в скорлупу (следите, чтобы один край нити оставался поверх воска). Если нет воска — вы можете растопить обычную свечу. После того, как воск застынет — раскрасьте скорлупу.

Великодній декор

Пасхальная тематика: свечи из скорлупы

Яйца, как украшение для стола

Раскрашенные писанки — гармонично впишутся в пасхальный интерьер. Например, их можно разложить в горшочки вместе с живым цветами.

Великодній декор

Пасхальные яйца как украшение

Или положите яйца в прозрачную емкость — в таком случае лучше использовать однотонные яйца, но чередовать их по цвету.

Как еще один вариант — наполните сосуд морковью и яйцами. Пасхальный кролик и маленькие гости будут в восторге!

Пасхальные композиции

Яйца с предсказанием

Помните хрустящее печенье с предсказаниями? Можно сделать и пасхальный вариант. Вместо печенья — возьмите пустую скорлупу от яйца. В середину положите напечатанные предсказания на будущий год.

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Великодній декор

Пасхальные яйца с предсказаниями

Декорирование стола — зайцы, зайцы и еще раз зайцы

Сверните праздничные салфетку в виде заячьих ушек или моркови. Главное — выберите одну цветовую гамму и придерживайтесь ее. Кроме того, каждому гостю на тарелку можно положить специально украшенную писанку.

Великодній декор

Пасхальный декор: зайцы везде

Пасхальные гнезда

Декоративные птичьи гнезда — прекрасно дополнят пасхальный стол. Для этого возьмите сухую траву или тоненькие веточки ивы и сгорите их в круг. Внутрь — выложите декоративное перо и окрашенные яйца.

Великодній декор

Пасхальная тематика: как сделать пасхальное гнездо

Не забывайте об окнах

Окна в доме или квартире можно украсить писанками на длинных лентах.

Великодні прикраси

Пасхальные украшения на окна

Дополнить композицию можно зайчиками или птицами с фетра или картона.

Великодні композиції

Пасхальные композиции с яйцами и зайцами

Пасхальный заяц

Образ пасхального зайца пришёл к нам из Европы, но за короткое время уже успел полюбиться. Для декора можно использовать мягкие игрушки или изготовить кроликов с картона.

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Великодній заєць

Оригинальный пасхальный заяц

Альтернатива пасхальной корзине

Вместо традиционной плетеной корзины — можно использовать даже картонные коробки из-под яиц. Перевяжите их лентой или раскрасьте.

Великодній декор

Пасхальная корзина из подручных средств

Это станет прекрасным дополнением к пасхальным подаркам. Только не забудьте положить в коробки раскрашенные писанки :)

Великодній декор Пасхальная корзина: не такая, как у всех

Автор: Елена Булан
Теги: Новости Украины Пасха LifeStyle Новости культуры Публикации Статьи Декор и дом
Источник: 24 Канал
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