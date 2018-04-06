Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
Пасха – это не только раскрашенные яйца или удачно украшенная пасха, это еще и нестандартные композиции из яиц и скорлупы, роскошные венки на дверях и трогательные пасхальные композиции из цветов.
Сайт "24" предлагает 10 интересных идей для отделки вашего дома, которые создадут особую атмосферу во время Пасхальных праздников.
Пасхальное дерево
С Вербного воскресенья у вас обязательно останутся веточки вербы. Их можно смело использовать для пасхального декора. К букетику добавьте весенние цветы или пойдите еще дальше — развесьте на веточках яркие писанки (для декорирования следует использовать только скорлупу или пластиковые/деревянные муляжи яиц), а внизу — разместите другие декоративные элементы.
Пасхальное дерево из веточек ивы
Пасхальный венок
Такой венок создаст праздничную атмосферу, в буквальном смысле, с самого порога. Мы привыкли к рождественским венкам, а вот пасхальный — до сих пор в новинку, хотя выглядит очень эффектно.
Для изготовления — лучше использовать для основы натуральные материалы — иву или "котики". А украшать — писанками и яркими лентами.
Пасхальный венок
Главное — придерживайтесь светлых и весенних цветов, ведь это праздник торжества и пробуждения. Идеальным вариантом будут желтый, зеленый и нежно-розовый цвета.
Пасхальные композиции
Подсвечники из скорлупы
Не спешите выбрасывать скорлупу из использованных яиц — если приложить немного усилий, то можно украсить стол оригинальными подсвечниками.
Для этого в сыром яйце сделайте два отверстия — с одной стороны маленькое, с другой — большее. Содержимое яйца нужно вылить и хорошо просушить скорлупу. Сквозь скорлупу протяните натуральную нить. Один конец нити закрепите пластилином, а конец с другой стороны намотайте на зубочистку.
Пасхальные свечи
Растопите воск на водяной бане и аккуратно залейте его в скорлупу (следите, чтобы один край нити оставался поверх воска). Если нет воска — вы можете растопить обычную свечу. После того, как воск застынет — раскрасьте скорлупу.
Пасхальная тематика: свечи из скорлупы
Яйца, как украшение для стола
Раскрашенные писанки — гармонично впишутся в пасхальный интерьер. Например, их можно разложить в горшочки вместе с живым цветами.
Пасхальные яйца как украшение
Или положите яйца в прозрачную емкость — в таком случае лучше использовать однотонные яйца, но чередовать их по цвету.
Как еще один вариант — наполните сосуд морковью и яйцами. Пасхальный кролик и маленькие гости будут в восторге!
Пасхальные композиции
Яйца с предсказанием
Помните хрустящее печенье с предсказаниями? Можно сделать и пасхальный вариант. Вместо печенья — возьмите пустую скорлупу от яйца. В середину положите напечатанные предсказания на будущий год.
Читайте также: Чтобы пасхальный кулич удалась: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
Пасхальные яйца с предсказаниями
Декорирование стола — зайцы, зайцы и еще раз зайцы
Сверните праздничные салфетку в виде заячьих ушек или моркови. Главное — выберите одну цветовую гамму и придерживайтесь ее. Кроме того, каждому гостю на тарелку можно положить специально украшенную писанку.
Пасхальный декор: зайцы везде
Пасхальные гнезда
Декоративные птичьи гнезда — прекрасно дополнят пасхальный стол. Для этого возьмите сухую траву или тоненькие веточки ивы и сгорите их в круг. Внутрь — выложите декоративное перо и окрашенные яйца.
Пасхальная тематика: как сделать пасхальное гнездо
Не забывайте об окнах
Окна в доме или квартире можно украсить писанками на длинных лентах.
Пасхальные украшения на окна
Дополнить композицию можно зайчиками или птицами с фетра или картона.
Пасхальные композиции с яйцами и зайцами
Пасхальный заяц
Образ пасхального зайца пришёл к нам из Европы, но за короткое время уже успел полюбиться. Для декора можно использовать мягкие игрушки или изготовить кроликов с картона.
Читайте также: Пасхальные яйца: 9 интересных идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
Оригинальный пасхальный заяц
Альтернатива пасхальной корзине
Вместо традиционной плетеной корзины — можно использовать даже картонные коробки из-под яиц. Перевяжите их лентой или раскрасьте.
Пасхальная корзина из подручных средств
Это станет прекрасным дополнением к пасхальным подаркам. Только не забудьте положить в коробки раскрашенные писанки :)