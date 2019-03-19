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      Как украсить дом ко дню рождения: простые советы

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      Как украсить дом ко дню рождения - простые советы на день рождения
      Как украсить дом ко дню рождения своими руками / Коллаж LifeStyle 24

      День рождения – очень важный праздник в жизни каждого. Каждая деталь важна, поэтому стоит позаботиться о том, как украсить свой дом и выбрать угощения для праздничного стола. Вы можете воспользоваться услугами декораторов, или же украсить дом ко дню рождения своими руками.

      Если вы решили украсить дом ко дню рождения самостоятельно, то вам следует помнить, что все украшения должны соответствовать характеру именинника.

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      Как украсить дом ко дню рождения своими руками

      Следовательно, для ребенка хорошим вариантом будут яркие цвета и разные шарики. Это и различные игрушки, флажки, гирлянды, растяжки, фигурки ангелочков и животных, яркие шарики, цветные картинки любимых сказочных персонажей и даже сладкие съедобные украшения.

      Взрослый день рождения, как правило, подразумевает создание более спокойной и выдержанной атмосферы.

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      Однако бывают и исключения из правил. И в том и в другом случае, будет вполне уместным использование композиции, выполненной из шариков в виде цифры, что соответствует возрасту именинника.

      Воздушные и гелиевые шары, несомненно, являются главным и самым распространенным способом украшения. Если вы хотите упростить задачу, то можете пригласить специалиста, который профессионально, легко и быстро украсит ваш дом именно так, как вы того захотите. Кроме этого, вы можете заказать у него доставку всевозможных фигур из воздушных шариков: цветов, цифр, кукол, машинок, персонажей мультфильмов и еще много всяких разных подобных штучек.

      Если же вы решили заняться этим самостоятельно, то вам понадобится небольшой ручной насос для наполнения шаров воздухом. Так вы сможете значительно ускорить процесс надувания шаров. Из них можно создать красивые гирлянды, сочетая различные цвета. В интернете существует много видео о том, как можно самостоятельно составить из шаров всякие фигуры. Научиться этому довольно легко. Включайте творческое воображение и творите.

      Для того чтобы атмосфера праздника продолжалась как можно дольше, стены и окна можно украсить электрическими гирляндами.

      Створення такої фотозони не вимагає особливих зусиль
      Создание такой фотозоны не требует особых усилий

      Как украсить праздничный стол ко дню рождения

      Важным атрибутом дня рождения является праздничный стол. К его оформлению следует подойти со всей серьезностью. Заказать предварительно кэнди-бар с тортом – хорошая идея.

      Святковий торт – обов'язковий атрибут дня народження
      Праздничный торт – обязательный атрибут дня рождения / фото: @bilkashop

      Если вы планируете празднование в конкретном стиле, то вот вам несколько фото для вдохновения.

      Паперові об'ємні квіти– для маленької принцеси чи вишуканої леді
      Паперові об'ємні квіти – для маленької принцеси чи вишуканої леді

      Ось так може виглядати ваш святковий стіл
      Вот так может выглядеть ваш праздничный стол

      Украсить дом или праздничный стол своими руками – на самом деле проще, чем кажется. Вам нужно только немного свободного времени и фантазии.

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      Теги: Дизайн Новости недвижимости Советы Идеи для интерьера Декор и дом
      Источник: LifeStyle 24
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