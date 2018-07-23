20:45
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, сегодня
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Как украсить хвост платком: 12 идей для вдохновения

37 Читати новину українською
Как украсить хвост платком
Как украсить хвост платком / Pinterest

Один из самых ярких трендов 2018 – шелковый платок, который украшает вашу прическу. Его можно повязать на хвост, косу или пучок – любой вариант будет выглядеть женственно и романтично.

Модные эксперты советуют обращать внимание на платки с интересными принтами, в частности, анималистическими орнаментами.

Читайте также: Как завязать платок на голову: стильные идеи в фото

Вариантов летней прически с платком может быть множество, смотрите дальше нашу подборку и получайте вдохновение на стильные эксперименты.

 

Допис, поширений ????? ???? (@livia_auer)

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
180 лет тюрьмы для украинцев в Греции: как не оказаться на их месте и почему это важно
сегодня, 20:02 180 лет тюрьмы для украинцев в Греции: как не оказаться на их месте и почему это важно
Євгенія Мазур 148
Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе
сегодня, 19:00 Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе
Інна Жолобович 212
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Кто такой Ян Кум: украинец, создал WhatsApp и стал миллиардером
сегодня, 18:03 Кто такой Ян Кум: украинец, создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 175
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сегодня, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 667
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук