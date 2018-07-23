Как украсить хвост платком: 12 идей для вдохновения
Один из самых ярких трендов 2018 – шелковый платок, который украшает вашу прическу. Его можно повязать на хвост, косу или пучок – любой вариант будет выглядеть женственно и романтично.
Модные эксперты советуют обращать внимание на платки с интересными принтами, в частности, анималистическими орнаментами.
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Вариантов летней прически с платком может быть множество, смотрите дальше нашу подборку и получайте вдохновение на стильные эксперименты.
Источник: 24 Канал
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