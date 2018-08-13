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Как укрепить отношения в браке: 4 эффективных правила

72 Читати новину українською
Как укрепить отношения в браке:
Как укрепить отношения в браке: / brainguyz.com.ng

Психолог из Пенсильванского университета Сюзи Пилегги Павелски и ее муж Джеймс Павелски назвали основные правила для укрепления отношений в браке.

Пара посвятила 10 лет изучению позитивной психологии, пишет портал "Наша Мама".

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1. Нужные привычки

Партнеры должны выработать привычку помогать друг другу, позитивно мыслить, накапливать совместный жизненный опыт. Они также должны поддерживать эмоциональные силы друг друга.

Допомагайте один одному

Помогайте друг другу

2. Работайте над отношениями

Отношения – это как мышца в нашем теле. Поэтому чтобы она не теряла вид, ее нужно постоянно тренировать.  Если же над ними постоянно работать, то они будут такими же сильными, как тело после регулярных занятий.

3. "Нет" конкуренции

В отношениях не стоит конкурировать с партнером. Взамен попробуйте объединить усилия для достижения общей цели, а также двигайтесь в одном направлении.

Не конкуруйте з партнером

Не конкурируйте с партнером

4. Наслаждайтесь отношениями

Позитивная психология способна помочь партнерам наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе. В трудные времена нужно уважать друг друга. Стоит также понимать, что партнер – это уникальная личность, с которой у вас есть различия, но от этого ваш союз будет становиться крепче.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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