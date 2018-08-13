Как укрепить отношения в браке: 4 эффективных правила

Психолог из Пенсильванского университета Сюзи Пилегги Павелски и ее муж Джеймс Павелски назвали основные правила для укрепления отношений в браке.

Пара посвятила 10 лет изучению позитивной психологии, пишет портал "Наша Мама".

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1. Нужные привычки

Партнеры должны выработать привычку помогать друг другу, позитивно мыслить, накапливать совместный жизненный опыт. Они также должны поддерживать эмоциональные силы друг друга.

Помогайте друг другу

2. Работайте над отношениями

Отношения – это как мышца в нашем теле. Поэтому чтобы она не теряла вид, ее нужно постоянно тренировать. Если же над ними постоянно работать, то они будут такими же сильными, как тело после регулярных занятий.

3. "Нет" конкуренции

В отношениях не стоит конкурировать с партнером. Взамен попробуйте объединить усилия для достижения общей цели, а также двигайтесь в одном направлении.

Не конкурируйте с партнером

4. Наслаждайтесь отношениями

Позитивная психология способна помочь партнерам наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе. В трудные времена нужно уважать друг друга. Стоит также понимать, что партнер – это уникальная личность, с которой у вас есть различия, но от этого ваш союз будет становиться крепче.

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