Как укрепить здоровье сердца без лекарств: ответ ученых

Чувство тревоги и стресс увеличивают уровень воспалительных процессов, которые вызывают проблемы с сердцем и другими органами. И именно медитация, по словам ученых, имеет благотворное влияние на эмоциональное состояние человека. Чтобы увидеть результат, достаточно всего часа такой практики.

Ученые из Технологического университета Мичигана на заседании Американского психологического сообщества представили результаты исследований влияния медитации на здоровье человека, передает Тelegraf.

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Результаты в очередной раз подтвердили, что только один сеанс медитации в течение часа уменьшит уровень тревожности и стресса в сердце.

Сейчас программы осознанной медитации начали набирать популярность, ведь они помогают справляться с симптомами депрессии.

Психологи и психиатры начали практиковать прописывать своим пациентам сеансы медитации как первое средство защиты от тревоги и депрессии.

Во время эксперимента ученые выяснили, что у участников исследования благодаря медитации уменьшался уровень механического стресса в артериях, мозге и почках, что предотвращало повышение артериального давления.

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